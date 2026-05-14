Rasa Juknevičienė mirusiam vyrui Zenonui skyrė širdį veriančius žodžius

R. Juknevičienė jam skyrė jautrius žodžius ir padėką už indėlį į Lietuvos laisvę.
„Ilsėkis ramybėje, Zenonai…
Tavo indėlis į Laisvę buvo labai svarbus, konkretus, atlaikei daug svarbių mūšių tuomet, kai labai reikėjo.
Susiję straipsniai
Ačiū“, – jautriais žodžiais pasidalino R. Juknevičienė.
Z. Juknevičius gimė Valdeikių kaime, Pasvalio rajone, 1949 m. birželio 10 d.
1972–1977 m. studijavo Vilniaus valstybiniame universitete (dabar – Vilniaus universitetas), įgijo teisininko kvalifikaciją.
1977–1981 m. dirbo Šilutės rajono Liaudies teismo liaudies teisėju.
1981–1982 m. – Kupiškio valstybinės notarinės kontoros vyresniuoju notaru.
1982–1987 m. – Kupiškio rajono prokuratūros tardytoju.
1987–1990 m. – Lietuvos TSR teisingumo ministro pirmasis pavaduotojas.
1989–1990 m. – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio sekretoriato neetatinis juridinis konsultantas.
1990 m. vasario 24 d. – išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą-Atkuriamąjį Seimą Mažeikių rinkiminėje apygardoje Nr. 76.
1990–1992 m. – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas. 1990 m. kovo 11 d. balsavo už Lietuvos Respublikos Aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“. 1990 m. kovo 10 d. išrinktas į pirmosios sesijos sekretoriatą, nuo 1990 m. kovo 20 d. dirbo nuolatinėje Teisinės sistemos komisijoje, nuo 1990 m. liepos 6 d. buvo Valstybinės komisijos Rytų Lietuvos problemoms išnagrinėti narys, nuo 1990 m. rugsėjo 12 d. – dirbo Materialinių vertybių išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos pažeidimams tirti komisijos narys, nuo 1991 m. lapkričio 6 d. buvo Rezistencijos (pasipriešinimo) dalyvių teisių komisijos narys, darbo grupės, rengusios desovietizacijos įstatymo projektą narys. Priklausė Jungtinei Sąjūdžio frakcijai.
1992 m. liepos 21 d. – 1992 m. lapkričio 26 d. – laikinai ėjo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro pareigas.
1992 m. – rinkimuose kandidatavo į Lietuvos Respublikos Seimą.
1995 m. – įsteigė savo vardu pavadintą advokato kontorą, kurioje dirba iki šiol.
2000 m. liepos 1 d. – apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.
2026 m. gegužės 12 d. – mirė Vilniuje.