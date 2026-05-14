ŽmonėsVeidai ir vardai

Rasa Juknevičienė mirusiam vyrui Zenonui skyrė širdį veriančius žodžius

2026 m. gegužės 14 d. 12:18
Lrytas.lt
Antradienį mirė Kovo 11-osios akto signataras, buvęs Lietuvos teisingumo ministras ir viceministras, europarlamentarės Rasos Juknevičienės vyras Zenonas Juknevičius. Jam buvo 76 metai.
Daugiau nuotraukų (8)
R. Juknevičienė jam skyrė jautrius žodžius ir padėką už indėlį į Lietuvos laisvę.
„Ilsėkis ramybėje, Zenonai…
Tavo indėlis į Laisvę buvo labai svarbus, konkretus, atlaikei daug svarbių mūšių tuomet, kai labai reikėjo.
Susiję straipsniai
R. Juknevičienė: „Svarbiausia yra išsaugoti ir tęsti Kovo 11-osios Lietuvos idėją“

R. Juknevičienė: „Svarbiausia yra išsaugoti ir tęsti Kovo 11-osios Lietuvos idėją“

Signatarų rankas pančiojo aplinkybės: kiek iš tiesų parašų buvo padėta ant Kovo 11-osios Akto?

Signatarų rankas pančiojo aplinkybės: kiek iš tiesų parašų buvo padėta ant Kovo 11-osios Akto?

Mirė Kovo 11-osios akto signataras Z. Juknevičius

Mirė Kovo 11-osios akto signataras Z. Juknevičius

Ačiū“, – jautriais žodžiais pasidalino R. Juknevičienė.
Z. Juknevičius gimė Valdeikių kaime, Pasvalio rajone, 1949 m. birželio 10 d.
1972–1977 m. studijavo Vilniaus valstybiniame universitete (dabar – Vilniaus universitetas), įgijo teisininko kvalifikaciją.
1977–1981 m. dirbo Šilutės rajono Liaudies teismo liaudies teisėju.
1981–1982 m. – Kupiškio valstybinės notarinės kontoros vyresniuoju notaru.
1982–1987 m. – Kupiškio rajono prokuratūros tardytoju.
1987–1990 m. – Lietuvos TSR teisingumo ministro pirmasis pavaduotojas.
1989–1990 m. – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio sekretoriato neetatinis juridinis konsultantas.
 Z. Juknevičiaus balsavimo kortelė. <br> LR Seimo nuotr. Daugiau nuotraukų (8)
 Z. Juknevičiaus balsavimo kortelė. 
 LR Seimo nuotr.
1990 m. vasario 24 d. – išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą-Atkuriamąjį Seimą Mažeikių rinkiminėje apygardoje Nr. 76.
1990–1992 m. – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo deputatas. 1990 m. kovo 11 d. balsavo už Lietuvos Respublikos Aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“. 1990 m. kovo 10 d. išrinktas į pirmosios sesijos sekretoriatą, nuo 1990 m. kovo 20 d. dirbo nuolatinėje Teisinės sistemos komisijoje, nuo 1990 m. liepos 6 d. buvo Valstybinės komisijos Rytų Lietuvos problemoms išnagrinėti narys, nuo 1990 m. rugsėjo 12 d. – dirbo Materialinių vertybių išvežimo iš Lietuvos Respublikos tvarkos pažeidimams tirti komisijos narys, nuo 1991 m. lapkričio 6 d. buvo Rezistencijos (pasipriešinimo) dalyvių teisių komisijos narys, darbo grupės, rengusios desovietizacijos įstatymo projektą narys. Priklausė Jungtinei Sąjūdžio frakcijai.
 Z. Juknevičius.<br> LR Seimo nuotr. Daugiau nuotraukų (8)
 Z. Juknevičius.
 LR Seimo nuotr.
1992 m. liepos 21 d. – 1992 m. lapkričio 26 d. – laikinai ėjo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro pareigas.
1992 m. – rinkimuose kandidatavo į Lietuvos Respublikos Seimą.
1995 m. – įsteigė savo vardu pavadintą advokato kontorą, kurioje dirba iki šiol.
2000 m. liepos 1 d. – apdovanotas Lietuvos Nepriklausomybės medaliu.
2026 m. gegužės 12 d. – mirė Vilniuje.
Rasa JuknevičienėSignatarasKovo 11-oji

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.