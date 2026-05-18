Inetai Stasiulytei – jautrūs buvusio mylimojo žodžiai: tam yra ypatinga proga

Žinomai moteriai gegužės 17-ąją sukako 46-eri.
Jautriu įrašu vyras pasidalijo socialiniame tinkle „Facebook“. Įrašu jis sutiko pasidalyti su Lrytas.
Šalia bendros senos jųdviejų su dar mažyte dukra Upe nuotraukos jis skyrė šiltus žodžius buvusiai mylimajai ir padėkojo už svarbiausią jųdviejų gyvenimo dovaną – dukrą.
„Su gimtadieniu, brangioji Ineta. Ačiū tau, kad padovanojai man gražiausią dalyką mano gyvenime – mūsų dukrą.
Tegul tavo vaizduotė ir kūryba niekada neišsenka!“ – rašė E.Šlekys-Gimenezas.
