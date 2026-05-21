Po dar vieno oro pavojaus – svarbi Faustos Marijos Leščiauskaitės žinutė

Socialiniuose tinkluose ji paskelbė įrašą, kuriuo sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Tu sušiktas ruse. Tu mano seneliams gyvenimą suėdei. Tu mano tėvus persekiojai. Dabar tu nori išgąsdinti mane ir mano vaiką. Tegu žemė, į kurią atsigulsi, tampa jums aštriomis ir draskančiomis šukėmis.
Jie galvoja, kad mus atbukins. Kad įprasime. Priešingai. Turiu prisipažinti, kad pastaruosius porą mėnesių buvau apleidusi aukojimą Ukrainai.
Ne priprantu, o geriau suprantu, kad dabar puikiausias laikas atnaujinti aukojimą nauja jėga“, – feisbuke rašė žinoma moteris, pasidalijusi sąskaitos numeriu, kuriuo galima paaukoti Ukrainai.
Primename, kad ketvirtadienį po pietų Utenos rajone buvo paskelbtas oro atakos įspėjimas „RAUDONA“, o dalis Utenos apskrities gyventojų į mobiliuosius telefonus gavo skubius perspėjimo pranešimus apie galimą grėsmę.
Vis dėlto po maždaug pusantros valandos pavojus buvo visiškai atšauktas, o įspėjimo statusas pakeistas į „BALTA“.