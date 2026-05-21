ŽmonėsVeidai ir vardai

Po dar vieno oro pavojaus – svarbi Faustos Marijos Leščiauskaitės žinutė

2026 m. gegužės 21 d. 18:07
Lrytas.lt
Ketvirtadienį Lietuvoje pasikartojo trečiadienio scenarijus – šalyje vėl fiksuotas galimas pavojus dėl dronų. Į šią situaciją sureagavo tinklaraštininkė, rašytoja Fausta Marija Leščiauskaitė, kuri pasiuntė ir svarbią žinutę.
Daugiau nuotraukų (7)
Socialiniuose tinkluose ji paskelbė įrašą, kuriuo sutiko pasidalinti su naujienų portalo Lrytas skaitytojais.
„Tu sušiktas ruse. Tu mano seneliams gyvenimą suėdei. Tu mano tėvus persekiojai. Dabar tu nori išgąsdinti mane ir mano vaiką. Tegu žemė, į kurią atsigulsi, tampa jums aštriomis ir draskančiomis šukėmis.
Jie galvoja, kad mus atbukins. Kad įprasime. Priešingai. Turiu prisipažinti, kad pastaruosius porą mėnesių buvau apleidusi aukojimą Ukrainai.

M. Metlovaitė – apie nerealius žvaigždžių įnorius, apkalbas ir meilę

Ne priprantu, o geriau suprantu, kad dabar puikiausias laikas atnaujinti aukojimą nauja jėga“, – feisbuke rašė žinoma moteris, pasidalijusi sąskaitos numeriu, kuriuo galima paaukoti Ukrainai.
Primename, kad ketvirtadienį po pietų Utenos rajone buvo paskelbtas oro atakos įspėjimas „RAUDONA“, o dalis Utenos apskrities gyventojų į mobiliuosius telefonus gavo skubius perspėjimo pranešimus apie galimą grėsmę.
Susiję straipsniai
Po pavojaus signalų – V. Montvydienės nerimas dėl patekimo į priedangas: pakliūti gali ne visi

Po pavojaus signalų – V. Montvydienės nerimas dėl patekimo į priedangas: pakliūti gali ne visi

Po oro pavojaus – žinomų žmonių kritika ir išgąstis: „Sėdžiu kaip ant adatų“

Po oro pavojaus – žinomų žmonių kritika ir išgąstis: „Sėdžiu kaip ant adatų“

Į kilusią sumaištį sureagavęs Benediktas Vanagas rėžė: „Gerai, kad tai nutiko“

Į kilusią sumaištį sureagavęs Benediktas Vanagas rėžė: „Gerai, kad tai nutiko“

Vis dėlto po maždaug pusantros valandos pavojus buvo visiškai atšauktas, o įspėjimo statusas pakeistas į „BALTA“.
Fausta Marija LeščiauskaitėOro pavojus LietuvojeOro pavojus

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.