Po 15 metų darbo Karolina Liukaitytė palieka LNK

2026 m. gegužės 27 d. 11:12
„Atrodė, kad bus visai lengva parašyti šį įrašą, bet kad nėra“, – netikėtą naujieną pranešė ilgametė LNK orų pranešėja, laidų vedėja Karolina Liukaitytė. Ji pribrendo pokyčiams: po 15 metų darbo ji palieka LNK televiziją.
Apie tai Karolina paskelbė savo feisbuke.
„Taip, matyt, jau esam sutverti, kad didesni pokyčiai atneša visokiausių minčių, jausmų, neslėpsiu, bet ir baimių.
Po penkiolikos metų palieku pirmuosius savo darbo ir karjeros namus – LNK. Daugybę metų LNK televizija ir tiesioginis eteris žinių tarnyboje buvo man daugiau nei darbas.

Pirmus žingsnius keliavau būdama žurnalistikos studente– esu labai dėkinga už tikėjimą ir pasitikėjimą, kad galiu.
Tiesioginio eterio valandų kasdienybė, žinių tarnybos tempas, temų gylis ir įvairovė užaugino ir subrandino mane, kaip žurnalistę, o emocijos, nesklandumai ar klaidos, tikiu, visada likdavo už kadro.
O jei ir neliko – niekas nuo to nenumirė. Kiek visko darbuose nutiko per šitus metus! Ypatingas ačiū visai komandai už profesionalų ir sklandų darbą krizių metu: valdėme eterį ir per pandemiją, ir pirmomis karo dienomis ir tada, kai buvo labai labai „karšta’’ dėl krizių, politinių gaisrų, o kartais tiesiog– techninių siurprizų.
Kadre ir dirbome, ir šventes šventėme, kurdami gražias akimirkas ir savo mylimiems žiūrovams namuose. Visada sakiau, kad mano, kartais, itin aštriai kintančiame gyvenime pastoviausias dalykas buvo darbas.
Darbas LNK. Bet viskas gyvenime turi pradžią ir pabaigą. Dar kartą dėkodama už šitiek daug kartu nuveiktų darbų, už pamokas ir už tikrai didžiulę patirtį, sukauptą žurnalistikos srityje, šiandien sakau, kad einu… pailsėti. Po daug metų pasidžiaugti ilga vasara su šeima.
Tikiu, kad nuo ankstyvo rudens pasimatysim naujuose, man pačiai dar nepažintuose projektuose! Nerimo yra, bet smalsumo, kaip man seksis – ženkliai daugiau“, – rašė ji.
