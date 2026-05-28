Pasklidus žiniai apie garsaus restorano uždarymą – Roko Galvono žinia

Paaiškėjo, kad „Senoji Hansa“ savininkai šią unikalią vietą perdavė į Roko Galvono rankas.
Apie tai savo „Facebook“ paskyroje pranešė pats R. Galvonas.
„Galvoje nenustoja skambėti žodžiai: SAVO GYVENIMĄ PASTAČIAU ANT KORTOS.
Žinau, kad lengva nebus, bet juk čia mano gyvenimo aistra.
Mama, pamačiusi mano pastarųjų dienų rūpestį, pasakė: „Žinai, Rokai, jeigu priėmei sprendimą, nebeturi dėl to pergyventi. Kas blogiausio gali nutikti? Bijai kažką prarasti? Nepamiršk, kad žemės turim, mūsų namai ir tavo lova vis dar ten, kur buvo – niekas to neatims. O mes būsim kartu, net tada, jei reikėtų viską pradėti iš pradžių.“
Mama priminė, jog tai, kas svarbiausia, aš jau turiu. Ir nepradėsiu iš pradžių. Eisiu tolyn. Taip, kaip mane visada mokė.
Tad šiandien drąsiomis ir smalsiomis akimis žvelgiu į priekį ir jaukinuosi naują erdvę pačioje Palangos kurorto širdyje, kuri bus kitokia tiek Jums, tiek man. Ji ir bus dėl Jūsų, nes kiekvienas klientas, kiekvienas žmogus auga ir keičiasi. Puikiai suprantu, kad nebeužtenka pagaminti ir parduoti gero patiekalo. Žmonės ieško emocijos, nuotykio, potyrio, kuris įsimins ilgam. Apie tai bus ir naujoji vieta, kurioje išskirtinę atmosferą kurs ir šefai, ir personalas, ir artistai.
Vadovauju įmonei ne pirmus metus. Žinau, kad dabar maitinimo verslams – sudėtingas laikas. Todėl puikiai suprantu riziką, kurią prisiimu. Galiu išlošti, bet lygiai taip pat galiu ir likti tuščiomis. Bet jeigu nerizikuočiau, viskas, ką darau, nebetektų prasmės. Nes tik ėjimas į priekį, iššūkiai ir nauji tikslai veda į priekį.
Esu beprotiškai dėkingas visiems klientams, restoranų lankytojams, darbuotojams, partneriams, sekėjams, draugams už nuolatinį palaikymą, o šeimai – už besąlygišką meilę ir tikėjimą manimi Šitie dalykai mane kasdien įkvepia nesustoti.
O dabar Jūsų palaikymas – žodžiai, pagalba, apsilankymas – bus kaip niekad svarbus.
Jau greitai susitiksime „Cipolino“, kuris taps šios vasaros atostogų Palangoje hitu!“, – rašė R. Galvonas.
Primename, kad apie restorano ir viešbučio „Senoji Hansa“ uždarymą jo savininkai pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Kai kurios vietos tampa daugiau nei tik restoranu ar viešbučiu. Jos tampa prisiminimų dalimi. Šiandien norime iš visos širdies padėkoti: visiems svečiams, darbuotojams, draugams ir tiems, kurie buvo kartu visus šiuos metus.
Ačiū už jūsų laiką, pasitikėjimą, tradicijas ir palaikymą“, – rašoma įraše.
Verslo savininkai tikino, kad Klaipėdos „Senoji Hansa“ dirba kaip įprasta, o „Senoji Hansa“ Palanga baigia savo veiklą.
