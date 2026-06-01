Naujienų portalas delfi.lt informavo, jog žinomam vyrui nustatytas 2,32 promilių girtumas.
Pridėta, kad Laisvės prospekte jis atsitrenkė į du stulpus ir pasišalino iš įvykio vietos.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 1 dalį (transporto priemonių vairavimas, kai vairuoja neblaivus asmuo).
Teisės aktai numato, kad tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną arba mokė praktinio vairavimo būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Šiame straipsnyje taip pat nurodoma, kad asmuo atsako ir tais atvejais, kai šio straipsnio 1 dalyje numatytos veikos yra padarytos dėl neatsargumo.