ŽmonėsVeidai ir vardai

Vladimiras Laučius įkliuvo girtas prie vairo: pasišalino iš eismo įvykio vietos Nustatytas 2,32 prom. girtumas

2026 m. birželio 1 d. 10:49
Lrytas.lt
Žurnalistas, politologas Vladimiras Laučius įkliuvo pareigūnams. Pranešama, kad būdamas neblaivus jis sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš jo vietos.
Daugiau nuotraukų (9)
Naujienų portalas delfi.lt informavo, jog žinomam vyrui nustatytas 2,32 promilių girtumas.
Pridėta, kad Laisvės prospekte jis atsitrenkė į du stulpus ir pasišalino iš įvykio vietos.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnio 1 dalį (transporto priemonių vairavimas, kai vairuoja neblaivus asmuo).

A. Martinėnas-Vudis – apie gyvenimą Ispanijoje ir numestus beveik 30 kg

Teisės aktai numato, kad tas, kas vairavo motorinę transporto priemonę, traktorių ar savaeigę mašiną arba mokė praktinio vairavimo būdamas neblaivus, kai jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas, arba vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, arba vartojo alkoholį po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo ir jam nustatytas 1,51 ir daugiau promilių neblaivumas baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
Šiame straipsnyje taip pat nurodoma, kad asmuo atsako ir tais atvejais, kai šio straipsnio 1 dalyje numatytos veikos yra padarytos dėl neatsargumo.
Susiję straipsniai
V. Laučius: jei žmogus svajoja apie biurą ar automobilį, jam kažkas negerai

V. Laučius: jei žmogus svajoja apie biurą ar automobilį, jam kažkas negerai

Markas Žukauskas prabilo apie naktį, kai neblaivus įkliuvo policijai: „Bėda viena nevaikšto“

Markas Žukauskas prabilo apie naktį, kai neblaivus įkliuvo policijai: „Bėda viena nevaikšto“

Seimo narės vyras, žinomas muzikantas įkliuvo girtas prie vairo

Seimo narės vyras, žinomas muzikantas įkliuvo girtas prie vairo

Vladimiras LaučiusPolicijagirtumas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.