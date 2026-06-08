„TikTok“ plinta jautrus V. Šiškausko vaizdo įrašas: peržiūrėjo tūkstančiai

Trumpame, tačiau daug dėmesio sulaukusiame vaizdo įraše dainininkas užfiksuotas gamtos apsuptyje.
Rankoje laikydamas kavos puodelį, V. Šiškauskas pirmiausia su šypsena kreipiasi į šalia esantį žmogų: „Gal kavos?“
Po kelių akimirkų atlikėjas nueina toliau per žaliuojančią pievą ir, sustojęs bei atsisukęs į kamerą, pasidalija mintimis apie Lietuvą.
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„Kaip gražu Lietuvoj. Mūsų Lietuva nuostabi. Tegul nieks kitaip net nešneka ir negalvoja. Net minties kitos neturi, tik Lietuva“, – kalbėjo jis.
Vaizdo įrašo pabaigoje dainininkas pakelia ranką, parodo pergalės ženklą, iškelia nykštį į viršų, parodo širdelę ir plačiai nusišypso.
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Įrašas netrukus sulaukė didelio internautų dėmesio – šiuo metu jį jau peržiūrėjo daugiau nei 15 tūkst. žmonių. Komentaruose netrūko palaikymo žinučių ir pagyrų atlikėjo nuoširdumui bei meilei gimtajai šaliai.
„Lietuva tikra graži. Niekur nenorėčiau kitur gyventi“, – rašoma viename komentare.
„Visiškai JUMS pritariu“, – pridūrė dar viena internautė.
„VilmaLietuvą reikia mylėti saugoti gerbti ir tausoti“, – pridėjo trečia.
„Jūsų dainos ypač atspindi kaimo gyvenimą,paprastumą. Ačiū jums, už jūsų nuostabias dainas“, – gražių žodžių dainininkui negailėjo ketvirta.