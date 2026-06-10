Regis, pora apsistojimui pasirinko išskirtinius apartamentus, įsikūrusius viename prabangiausių Puketo rajonų.
Oksana ir Dominykas nakvynei pasirinko itin erdvią dviejų aukštų vilą su didžiuliais langais ir privačiu baseinu.
Apgyvendinimo skelbime nurodoma, kad vila turi net 4 miegamuosius ir 4 vonios kambarius.
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Išskirtinumo šiai vietai suteikia ir ją supanti žaluma, kuri atvykusiems svečiams suteikia privatumo.
Ne vieną gali nustebinti ir šių prabangių apartamentų vertė – jų kaina siekia maždaug 870 tūkst. eurų.
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Vila įsikūrusi patogioje ir privalumų pilnoje vietoje – visai šalia yra Bang Tao paplūdimys, restoranai, prekybos centrai, golfo aikštynai ir t.t.
Panašu, kad egzotiškoje aplinkoje Oksana ir Dominykas randa progą ne tik pakeisti kasdienę aplinką, bet ir daugiau dėmesio skirti vienas kitam.
Socialiniuose tinkluose vis pasirodo bendros jų akimirkos – romantiški vakarai paplūdimyje, pasivaikščiojimai prie jūros ir jaukūs momentai dviese.
Oksana Pikul-JasaitienėDominykas Dirkstysvila
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