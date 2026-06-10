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Plinta I. Rugieninės vaizdo įrašas: internautams užkliuvo premjerės anglų kalbos įgūdžiai (3)

2026 m. birželio 10 d. 19:48
Lrytas.lt
Lietuvos premjerė Inga Ruginienė (45 m.) ir vėl atsidūrė dėmesio centre. Šį kartą internautams užkliuvo socialiniuose tinkluose pasirodęs vaizdo įrašas, kuriame politikė kalba angliškai.
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Antradienį I. Ruginienė dalyvavo Šiaurės-Baltijos valstybių aštuoneto (NB8) ministrų pirmininkų susitikime Taline.
Jame aptartas bendradarbiavimas stiprinant šalių saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai, ekonominį konkurencingumą ir kitas šalims svarbias temas.
Susitikime žodį tarė ir I. Ruginienė, kuri į susirinkusius kreipėsi anglų kalba.

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Vis dėlto, regis, premjerės anglų kalbos įgūdžiai nesužavėjo internautų, ypač žodžio „circumstances“ tarimas.
„Sarkamstantis yra ir Afrikoj sarkamstantis“, – toks prierašas pasirodė prie trumpos vaizdo įrašo ištraukos, paviešintos „TikTok“.
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Įrašą pamatę internautai negailėjo kandžių replikų politikei.
„Siaubas“, – rašė vienas internautas.
„Apgailėtina“, – pridūrė kitas.
„Gėda“, – rašė dar vienas.
„Kaip neišsilavinę žmonės gali būti politikais“, – svarstė dar vienas.
Inga Ruginienėvaizdo įrašasanglų kalba

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