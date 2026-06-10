V. Garasto netektis palietė ir premjerės patarėją: atskleidė asmeninį ryšį su krepšinio legenda

Tarp jų – ir premjerės patarėjas ryšiams su valstybės institucijomis Tadas Vinokuras. Socialiniame tinkle „Facebook“ jis pasidalijo jautriu prisiminimu ir atskleidė asmeninę sąsają su V. Garasto gyvenimo keliu.
„Lietuvos krepšinis neteko legendos, kurią įkvėpė ir mano senelis. Man ši liūdna žinia turi ir asmeninį atspalvį. Mano senelis Vytautas Chlevickas buvo Biržų krepšinio komandos „Vilkas“ kapitonas (pirmas iš dešinės komandos nuotraukoje, su ūsiukais).
Kaip pats Vladas Garastas yra pasakojęs savo atsiminimuose, 1944 m., dar būdamas paauglys, jis stebėjo rungtynes tarp Biržų „Vilko“ ir Kauno „Perkūno“, neseniai iškovojusio Europos čempionų titulą. Stulbinanti Biržų jaunimo pergalė taip sužavėjo biržiečius, kad jie savo numylėtinius iš salės išnešė ant rankų ir nešė per visus Biržus.
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Po šių rungtynių Vladas Garastas tvirtai nusprendė savo gyvenimą susieti su krepšiniu. Tarp tų jaunų žmonių, kurie tą dieną įkvėpė būsimą Lietuvos krepšinio legendą, buvo ir mano senelis.
Vladas Garastas tapo legenda, o jo palikimas Lietuvos krepšinyje išliks visada. Ilsėkitės ramybėje, Treneri“, – rašė T. Vinokuras.
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Primename, kad birželio 10-ąją šalies sporto bendruomenę sukrėtė žinia apie V. Garasto mirtį.
Lietuvos krepšinio legenda, olimpinių žaidynių prizininkas ir ilgametis treneris mirė eidamas 95-uosius metus.
Apie netektį, gavus šeimos sutikimą, pranešė asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas Mindaugas Balčiūnas.
Kaip skelbiama, būtent trenerio artimieji informavo asociaciją apie skaudžią žinią.