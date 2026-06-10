Vaidotas Žala paviešino jaukų kadrą su tėčiu: jam įteikta dovana sujaudino tūkstančius

Panašu, kad žinomas vyras jau sugalvojo, kaip panaudoti gautą trofėjų.
V. Žala savo „Facebook“ paskyroje paviešino kadrą su tėčiu Kęstučiu, kuriam jis ir įteikė čempiono taurę.
„Atvežiau tėčiui suvenyrą iš Kelmės“, – prie įrašo rašė jis.
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Jaukus kadras sulaukė didelio susidomėjimo – mygtuką „patinka“ paspaudė daugiau nei 9,6 tūkst. žmonių.
Po įrašu pasipylė internautų komentarai – ne vienas žavėjosi tokiu gražiu tėčio ir sūnaus ryšiu.
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„Koks džiaugsmas tėčiui turėti tokį šaunų sūnų. Sėkmės judviem“, – rašė viena internautė.
„Kaip šaunu matyti abu besišypsančius“, – pridūrė kita.
„Smagu matyti, kad turite tokį sūnų, visada su šypsena“, – rašė dar viena.
„Šaunuolis tu! Gera dovana tėčiui!“, – pridūrė kita.
Primename, kad po 105 kilometrų greičio ruožų čempioną nuo antrosios vietos laimėtojo skyrė vos 6,74 sekundės. Ralio karūną šeštąjį kartą užsidėjo V. Žala, kuriam šturmavo Ugnius Vainevičius.
Vaidotas ŽalatėtisDovana
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