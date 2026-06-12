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Kristinai Meseguer prireikė medikų pagalbos (1)

2026 m. birželio 12 d. 10:18
Lrytas.lt
Azijoje kurį laiką gyvenanti Kristina Meseguer vėl pateko į medikų rankas.
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Socialiniuose tinkluose ji pasidalijo, jog staiga išbėrus ir pradėjus kilti temperatūrai ji turėjo vykti į ligoninę.
„Žinokit, mane išbėrė. Visą kūną ir nežinau, kas čia dabar atsitiko, tai variantai trys: arba įkando koks vabzdys, nes jų čia pilna, arba kažką suvalgiau, arba koks stresas.
Visas kūnas išbertas raudonais taškeliais. Išgėriau nuo alergijos tabletę, muša karštis“, – Instagrame pasakojo Kristina.

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Blogiau pasijutusi žinoma moteris vėliau nuvyko į gydymo įstaigą.
„Atvažiavau į kažkokią kliniką ir žodžiu, dabar bus konsultacija su gydytoju, kadangi esu baisiai išberta, mano visa nugara, kojos, veidas, taigi, kas man čia yra, nežinau.
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Arba bus karštinė, manifestuoju, medituoju, kad viskas būtų gerai.
Matuoja man spaudimą, pulsas. Laukiu gydytojo, tai ką žinau, temperatūra gera, bet kai buvau namie, buvo ne kažką, visa degiau, karštis ir šaltis mane krėtė, laužė kaulus, bet dabar pulsas, spaudimas kaip ir normaliai. Laukiu gydytojo, nes noriu, kad padarytų tyrimus“, – dalijosi ji.
Vėliau Kristina sakė, kad jai buvo padaryti kraujo tyrimai kelis, sulašinta lašelinė. Žinoma moteris dalijosi, kad rimtų ligų nerasta, todėl davę vaistų gydytojai ją nusprendė išleisti namo. Kol kas nėra aišku, kas galėjo sukelti išbėrimą.
Kristina MeseguerLigoninėSveikata

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