OG Version ir Saulius Baniulis kibo vienas kitam į atlapus: „Žioplys tu“

Pirmiausia D. Ježerys-OG Version savo „Instagram“ paskyroje paviešino susirašinėjimą, kuriame teigė, kad „Power Hit Radio“ neva yra „nupirktas“ ir todėl nusistatęs prieš jį.
„Power Hit Radio yra nupirktas. Beje, aš užbanintas „Poweryje“, – tokią žinutę išsiuntė reperis.
Vėliau pasirodė dar vienas D. Ježerio-OV Version įrašas, kuriame jis dūrė pirštu į radijo stočių vadovus.
K. Liukaitytė – apie tai, kodėl paliko televiziją, vestuves ir ginklų kolekciją
„Jeigu užsienyje išeitų toks gabalas kaip „Pupytės“ ir visas „TikTok“, ir jaunimas, ir senimas jo klausytų, tai automatiškai visos radijos grotų ir būtų numeris vienas.
Bet kadangi mūsų radijus valdo bananai, kažkokie oldschooliniai marozai, kurie turbūt dar ima pinigus už lietuviškų kūrinių grojimą, tai gauname brainwashintą muziką, kurios skleidžiami frequency sukuria jūsų galvoje chaosą, nerimą ir gaidišką jausmą.
Susiję straipsniai
Jeigu turėtume nekompleksuotus, atsipalaidavusius ir nedepresuotus radijų direktorius, tai situacija turbūt ženkliai pasikeistų. Laukiu, kada visi tie direktoriai atsistatydins“, – rašė D. Ježerys.
Po šių reperio žodžių nusprendė pasisakyti pats S. Baniulis. Jis savo „Instagram“ paskyroje reperiui rėžė be jokių užuolankų.
„Spėkit, ką balti žirgai aplankė ir pirštai prarado kontaktą su protu? Kad jau aš tos minimos stoties direktorius, tai negaliu atsispirti pagundai pasakyti, kad niekas šito infantilaus artisto nebanino.
Dar kaip tik neseniai grojom kažkokią dainą. Kažkokią, nes atlikėjas pats nežinojo, kaip ją pavadinti. Eteryje vykusiame interve sakė, kad vadinkim „Klubinis“. „Stream“ platformose – dar kažkaip kitaip pavadino“, – rašė S. Baniulis.
Taip pat radijo laidų vedėjas atkreipė dėmesį į D. Ježerio-OG Versio komunikaciją.
„Jei užsienyje dainas siųstų taip, kaip šis veikėjas, tai laiškas keliautų ten, kur jį siunčia delete mygtukas, o vat po tokių haliūnikų atlikėjas būtų į muzikos biblioteką sugrąžintas tik po atsiprašymo.
Vaikai, nevartokit narkotikų, nes, kaip matot, jie nieko teigiamo nesukuria.
Žioplys tu, Karolinos ex'e, žioplys“, – rėžė S. Baniulis.
„Atsiprašau, sako, kad jau ne ex, vėl kartu“, – netrukus pridūrė jis.