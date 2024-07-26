Orai
Žmonės
Veidai ir vardai
2026 m. vasario 19 d. 17:01
Lietuvą pamilęs ekvadorietis Fabianas – apie jį nustebinusias lietuvių savybes: „Tai buvo šokiruojanti patirtis“
2026 m. vasario 19 d. 17:01
Lrytas Premium nariams
Ekvadore gimęs ir užaugęs Fabianas Sanchezas niekada nė nenutuokė, kad likimas jį atves į Lietuvą. Tačiau būtent taip ir nutiko – dabar jis save vadina „meilės emigrantu“ ir ruošiasi čia kurti šeimą.
Ekvadorietis
Vilnius
lietuvių kalba
