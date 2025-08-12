Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
AugintinisPamatyk

Šunims iš Kėdainių – aukščiausi įvertinimai pasaulinėje parodoje Suomijoje Varžėsi atstovai iš 73 pasaulio šalių

2025 m. rugpjūčio 12 d. 12:28
Inga Valiukevičienė
Lietuvos ir Kėdainių vardas rugpjūčio 8–10 dienomis nuskambėjo tarptautinėje šunų mylėtojų bendruomenėje. Helsinkyje vykusioje Pasaulinėje šunų parodoje „WDS 2025 Helsinki“ du Kėdainiuose registruoto veislyno „Rogių Karalius“ augintiniai iškovojo aukščiausius apdovanojimus – tapo Pasaulio jaunimo nugalėtojais.
Daugiau nuotraukų (1)
Pelnė titulus
Kėdainiečių Saulės Andriuškevičienės ir jos vyro Romeno Andriuškevičiaus 11 mėnesių amžiaus kalytė Enigma Rubbrum („Eni“) pelnė Pasaulio jaunimo nugalėtojos’25 titulą (JWW’25) bei įspūdingą laimėjimų rinkinį – RES CAC, JCAC, JBOS.
Puikiai pasirodė ir jos tėtis Catamaco de Southerland („Nano“) – čempionų klasėje užėmęs antrąją vietą (2/5), pelnęs RES CAC.
Dar viena sėkmė – „Nano“ sūnus ir „Eni“ brolis Diamond („Dagas“), vos 12 mėnesių amžiaus, jaunimo grupėje tapo nugalėtoju (JWW’25) ir pelnė JBOB titulą.
„Net nesapnavau, bet labai svajojau į veislyną parvežti Pasaulio nugalėtojo titulą. Ir svajonė išsipildė! Tai pirmas kartas, bet tikiuosi ne paskutinis. Emocijos – begalinis džiaugsmas ir ašaros. Labai tuo didžiuojuosi“, – atviravo S. Andriuškevičienė.
Parodoje – net 73 šalių atstovai
Šių metų paroda buvo itin didelė ir prestižinė – ją organizavo Suomijos kinologų klubas, kuris tokį renginį rengė tik trečią kartą istorijoje (anksčiau – 1998 ir 2014 m.). Šįkart į Suomijos sostinę suvažiavo 73 šalių atstovai. Varžėsi net 15 720 šunų, o dar 8 131 šuo buvo registruotas į „Circuit Shows“ parodas.
Daugiausia dalyvių atvyko iš Suomijos (9 093), Švedijos (1 121) ir Lenkijos (720). Iš Estijos dalyvavo 632, Latvijos – 382, Lietuvos – 367 šunys. Didžiausia konkurencija vyko labradoro retriverių (241), suomių laphundų (204) ir auksaspalvių retriverių (171) ringuose. Jaunųjų vedlių konkurse pasirodė net 357 dalyviai.
šunų parodaHelsinkisKėdainiai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.