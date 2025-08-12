Pelnė titulus
Kėdainiečių Saulės Andriuškevičienės ir jos vyro Romeno Andriuškevičiaus 11 mėnesių amžiaus kalytė Enigma Rubbrum („Eni“) pelnė Pasaulio jaunimo nugalėtojos’25 titulą (JWW’25) bei įspūdingą laimėjimų rinkinį – RES CAC, JCAC, JBOS.
Puikiai pasirodė ir jos tėtis Catamaco de Southerland („Nano“) – čempionų klasėje užėmęs antrąją vietą (2/5), pelnęs RES CAC.
Dar viena sėkmė – „Nano“ sūnus ir „Eni“ brolis Diamond („Dagas“), vos 12 mėnesių amžiaus, jaunimo grupėje tapo nugalėtoju (JWW’25) ir pelnė JBOB titulą.
„Net nesapnavau, bet labai svajojau į veislyną parvežti Pasaulio nugalėtojo titulą. Ir svajonė išsipildė! Tai pirmas kartas, bet tikiuosi ne paskutinis. Emocijos – begalinis džiaugsmas ir ašaros. Labai tuo didžiuojuosi“, – atviravo S. Andriuškevičienė.
Parodoje – net 73 šalių atstovai
Šių metų paroda buvo itin didelė ir prestižinė – ją organizavo Suomijos kinologų klubas, kuris tokį renginį rengė tik trečią kartą istorijoje (anksčiau – 1998 ir 2014 m.). Šįkart į Suomijos sostinę suvažiavo 73 šalių atstovai. Varžėsi net 15 720 šunų, o dar 8 131 šuo buvo registruotas į „Circuit Shows“ parodas.
Daugiausia dalyvių atvyko iš Suomijos (9 093), Švedijos (1 121) ir Lenkijos (720). Iš Estijos dalyvavo 632, Latvijos – 382, Lietuvos – 367 šunys. Didžiausia konkurencija vyko labradoro retriverių (241), suomių laphundų (204) ir auksaspalvių retriverių (171) ringuose. Jaunųjų vedlių konkurse pasirodė net 357 dalyviai.
šunų paroda Helsinki Kėdainiai
