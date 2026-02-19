Keturkojei muitinės pareigūnei Jogai – maišai eurų: tai neįkainojama Lietuvos banko dovana

Joga – patyrusi grynųjų pinigų ieškotoja. Ieškoti nedeklaruotų pinigų ji pradėjo mokytis dar būdama vos keturių mėnesių. Šiandien ji dirba Vilniaus teritorinės muitinės mobiliojoje grupėje – tikrina transporto priemones kelio postuose, siuntas pašte, bagažą oro uoste.
Nors patirties netrūksta, įgūdžiai nuolat tobulinami. Kartą ar du per metus Joga dalyvauja policijos organizuojamuose kursuose, kuriuos užbaigia testais ir gauna sertifikatus. Tarnyboje su savo kinologe ji treniruojasi vieną–du kartus per savaitę. Būtent todėl mokymams būtini tikri grynieji pinigai.
Ilgą laiką pragulėjusios kupiūros pamažu praranda kvapą, todėl mokomąją medžiagą reikia nuolat atnaujinti – kaip ir dirbant su narkotinėmis medžiagomis. Pagal galimybes supjaustytas, iš apyvartos išimtas kupiūras muitinei perduoda Lietuvos bankas.
Šunys reaguoja ne į nominalą, o į dažų sudėtį – 5 ar 500 eurų kupiūrų kvapas nesiskiria, nes jų dažų formulė ta pati. Skiriasi tik valiutos: pavyzdžiui, doleriai turi intensyvesnį kvapą nei eurai. Įtakos turi ir kiekis – kuo daugiau kupiūrų, tuo stipresnis kvapas ir lengviau jį aptikti. Todėl treniruotėse naudojami tiek maži, tiek dideli pinigų kiekiai – skirtingas intensyvumas šuniui reiškia skirtingą kvapo situaciją.
Muitinės tarnybiniai šunys apmokomi ieškoti tabako gaminių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei grynųjų pinigų. Joga – viena iš pareigūnių, kurios darbas padeda užtikrinti, kad per Lietuvos sieną nebūtų gabenami nedeklaruoti pinigai.
