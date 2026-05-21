Trumpiausių kojų eisena ir pasaulinis „Zoom’is“ – Vilnius švęs Tarptautinę korgių dieną

Tarptautinį pripažinimą pelniusių „Korgių lenktynių“ organizatoriai kviečia korgius, jų šeimininkus ir visus gyvūnų mylėtojus į Rotušės aikštę, kurioje lauks visiems žiūrovams ir dalyviams nemokama šventė su pagrindine vakaro kulminacija – inauguraciniu Pasaulinio korgių klubo vaizdo skambučiu. Neįtikėtina, tačiau prie jo jungtis žada bendruomenės iš visų pasaulio žemynų, išskyrus Antarktidą. Renginį pristato generalinis partneris – premium klasės šunų ir kačių maistas „Club 4 Paws“.
17:30 val. nuo Aušros Vartų pajudės pirmoji „Trumpiausių kojų eisena“. Dešimtys korgių kartu su šeimininkais įveiks apie 500 metrų iki Rotušės aikštės – atstumą, kuris žmogui atrodo kaip trumpas pasivaikščiojimas, bet dažnam korgiui gali tapti pilnaverčiu miesto žygiu su visomis teisėmis į poilsį pakeliui. Visų dalyvių lauks organizatorių ir partnerių dovanos, todėl pageidautina išankstinė dalyvių registracija: woof@corgiracevilnius.com.
Susiję straipsniai
Nuo 18:00 val. Rotušės aikštėje prasidės pagrindinė programa. Žiūrovų laukia „1 prieš 1“ korgių sprinto dvikovos 25 metrų trasoje, nauja rungtis „Nubėk–parbėk“, kurioje svarbiausia ne tik greitis, bet ir gebėjimas susikaupti, bei „Geriausios nosies“ iššūkis – galvosūkių rungtis, kur korgiai per minutę turės surasti kuo daugiau skanėstų specialiai paruoštame iššūkyje.
19:00 val. Vilnius taps pasauliniu korgių ryšio tašku. Rotušės aikštė tiesiogiai vaizdo skambučiu sujungs bendruomenes Jungtinėje Karalystėje, JAV, Japonijoje, Australijoje, Čilėje, Pietų Afrikos Respublikoje ir dešimtyse kitų šalių – įvyks pirmasis istorinis „World Corgi Zoom-ies“. Vienai akimirkai ekranus visame pasaulyje užpildys vien korgiai. Vėliau kiekviena šalis turės po minutę prisistatymui, istorijoms ir triukams. Šiuo formatu siekiama sukurti pagrindą Pasauliniam korgių klubui, kuriame Vilniaus bendruomenė turėtų pirmininko statusą, kartu stiprinant veislės žinomumą Lietuvoje ir pasaulyje.
„Prieš metus paskelbę Vilnių Europos korgių sostine, jaučiame pareigą kurti vis naujas ir įdomias iniciatyvas. Šis titulas, nors ir pelnytai užtarnautas, gali būti išlaikomas tik aktyviai dirbant, todėl Pasaulinės korgių dienos minėjimas taps kasmetiniu renginiu, kuris bus tarsi įžanga jau tradicinėms tapusiom korgių lenktynėms rugpjūčio antroje pusėje“, – kalba Edvinas Miškas, iniciatyvos organizatorius.
„Mūsų rūpestis augintiniais neapsiriboja vien tinkama mityba. Tokie renginiai, kaip Pasaulinė korgių diena Vilniuje, tai labai aiškiai parodo. Čia augintiniai nėra stebėtojai – jie yra aktyvūs dalyviai, judėjimo, žaidimo ir bendravimo centre. Esame įsitikinę, kad geras gyvenimas augintiniui susideda iš dėmesio, ryšio ir patirčių. Mūsų misija – skatinti žmones suteikti savo augintiniams kuo pilnavertiškesnį, džiaugsmingesnį gyvenimą. Atvykę į Pasaulio korgių klubą, mes visi tampame tos pačios bendruomenės dalimi,“ teigia „Club 4 Paws“, kurie tiki, jog partnerystė ir prisidėjimas prie korgių renginio padeda kurti bei stiprinti žmonių ir jų augintinių renginių kultūrą.
Dovilė Bielousovaitė, lenktynių organizatorė, priduria, jog būsimas renginys – tik trumpų korgių kojyčių apšilimas.
„Rugpjūčio 15 d. korgiai sugrįš į Vingio parką penktosioms „Corgi Race Vilnius“ lenktynėms, kurios, tikimės, šiemet bus didžiausios istorijoje. Žiūrovų bilietus raginame įsigyti iš anksto – artėjant renginiui jie brangs. Bilietus taip pat bus galima įsigyti ir Rotušės aikštėje renginio metu“, – praneša D. Bielousovaitė.
Praėjusių metų naujienos apie renginį pasiekė apie 2,8 mlrd. potencialią auditoriją per daugiau nei 3200 publikacijų 40-yje šalių, o renginį nušvietė „Reuters“, „ABC News“, „Sky News“, ZDF, „France24“ ir kitos didžiosios tarptautinės žiniasklaidos priemonės.
Tarptautinės korgių dienos programa birželio 4 d.:
17:30 val. – „Trumpiausių kojų eisena“
Aušros Vartai; 18:00 val. – pagrindinė programa
Rotušės aikštė; 19:00 val. – „World Corgi Zoom-ies“. (Daugiau informacijos norintiems prisijungti prie skambučio čia)
Bilietus į penktąsias Korgių lenktynes rugpjūčio 15 d. rasite čia.
Renginio nuoroda čia.