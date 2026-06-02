Pasaulio korgių klubo pamatai bus klojami Vilniuje birželio 4 d.

Birželio 4-ąją, minint Tarptautinę korgių dieną, Vilniuje bus žengtas žingsnis, kurio pasaulinė korgių bendruomenė iki šiol nėra žengusi. Tarptautinį pripažinimą pelniusių „Korgių lenktynių“ organizatoriai rengia pirmąjį pasaulinį korgių bendruomenių vaizdo skambutį „World Corgi Zoom-ies“, prie kurio jau užsiregistravo dalyviai iš daugiau nei 25 valstybių.
Prie iniciatyvos jungiasi bendruomenės iš Japonijos, Australijos, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Italijos, Kanados, Pietų Afrikos Respublikos, Argentinos, Honkongo, Indijos ir kitų šalių. Tarp jų – ilgametes tradicijas puoselėjantys klubai, veislei skirti leidiniai, socialinių tinklų bendruomenės ir renginių organizatoriai.
Korgių bendruomenė pasaulyje jau seniai peržengė tradicinių veislės klubų ribas. Kalifornijoje „SoCal Corgi Nation“ nuo 2012 metų organizuoja „Corgi Beach Day“, kuris iš nedidelio 15 korgių susitikimo išaugo į renginį, sutraukiantį daugiau nei 1200 korgių ir apie 15 tūkst. lankytojų. Ta pati organizacija rengia ir „Corgi Nationals“ lenktynes istoriniame Santa Anita hipodrome. Japonijoje nuo 2018 metų vyksta „Corgi Festival“, tapęs vienu didžiausių veislei skirtų renginių pasaulyje. Estijoje šiemet penkerių metų sukaktį mini „Corgi Fest Estonia“, Čekijoje organizuojamas „Corgi Czech Run“, o Jungtinėje Karalystėje korgių festivaliai ir susitikimai jau seniai tapę natūralia veislės kultūros dalimi.
Ne mažiau įspūdingas ir korgių pėdsakas internete. Nors veislė nepriklauso pasaulio populiariausiųjų dešimtukui, jos atstovai socialiniuose tinkluose renka milijonines auditorijas. Niujorke gyvenanti Maxine the Fluffy Corgi turi daugiau nei 6 milijonus sekėjų, Hammy ir Olivia auditorija taip pat skaičiuojama milijonais, o Pietų Korėjoje, Vietname ir kitose šalyse veikiančios korgių bendruomenės vienija dešimtis ar net šimtus tūkstančių žmonių.
Nepaisant gausybės renginių, klubų ir aktyvaus bendravimo internete, pasaulinio susitikimo, kuriame vienu metu dalyvautų bendruomenės iš skirtingų žemynų, iki šiol nebuvo.
Per pastaruosius kelerius metus Vilnius tapo vienu geriausiai žinomų vardų tarptautinėje korgių bendruomenėje. Būtent čia organizuojamos „Corgi Race Vilnius“ lenktynės pernai pateko į didžiausių pasaulio naujienų agentūrų ir televizijų eterį, o ryšiai, užmegzti su bendruomenėmis įvairiose šalyse, šiandien driekiasi per kelis žemynus.
„Prieš metus paskelbę Vilnių Europos korgių sostine, supratome, kad vien titulo neužtenka. Jį reikia pagrįsti naujomis iniciatyvomis. Norime ne tik organizuoti renginius Lietuvoje, bet ir padėti pasaulio bendruomenėms pažinti vienoms kitas. Būtent iš šios idėjos gimė pasaulinis susitikimas“, – sako iniciatyvos organizatorius Edvinas Miškas.
Pasaulinio susitikimo organizavimas turi savų iššūkių. Kol Vilniuje bus vakaras, Japonijoje laikrodis rodys pirmą valandą nakties, Honkonge – vidurnaktį, o Sidnėjuje – antrą valandą ryto. Nepaisant to, bendruomenės registruojasi ir planuoja prisijungti gyvai.
19 valandą Lietuvos laiku visos bendruomenės susijungs į bendrą vaizdo skambutį. Pirmiausia ekranus užpildys vien korgiai, o vėliau kiekviena šalis turės po minutę prisistatyti, parodyti savo bendruomenę ir pasidalinti istorijomis, tradicijomis bei keturkojų išdaigomis.
Pasaulinis skambutis vainikuos Tarptautinės korgių dienos šventę Vilniaus senamiestyje. 17.30 val. nuo Aušros Vartų pajudės „Trumpiausių kojų eisena“, o nuo 18 val. Rotušės aikštėje lankytojų lauks mini sprinto varžybos, rungtis „Bėk–parbėk“, o „Išmaniausios nosies“ iššūkyje galės dalyvauti visos šunų veislės. Renginys nemokamas ir atviras visiems gyvūnų mylėtojams.
Jeigu iniciatyva pasiteisins, organizatoriai tikisi, kad „World Corgi Zoom-ies“ taps kasmetine tradicija ir pirmuoju žingsniu kuriant nuolatinį pasaulinį korgių bendruomenių tinklą, kurio ištakos vestų į Vilnių.
Tarptautinės korgių dienos programa:
-
17.30 val. – Trumposios trumpiausių kojų eitynės(Aušros Vartai–Rotušės aikštė)
-
18.00 val. – Renginio programa Rotušės aikštėje
-
19.00 val. – Pasaulinis korgių bendruomenių susitikimas „World Corgi Zoom-ies“
Tarptautinės korgių dienos renginio generalinis partneris – premium klasės šunų ir kačių maisto prekės ženklas Club 4 Paws.