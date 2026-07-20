JAV korgių lenktynių žvaigždė mes iššūkį dukart Lietuvos čempionei

Nuo 2020 metų vykstantis renginys iš vietinės iniciatyvos išaugo į tarptautinį reiškinį ir tapo viena plačiausiai pasaulyje nuskambėjusių pozityvių istorijų apie Lietuvą. Penktąsias „Korgių lenktynes“ pristato pagrindinis rėmėjas ir partneris – premium klasės šunų ir kačių maisto prekės ženklas „Club 4 Paws“.
Renginys vyks 2026 m. rugpjūčio 15 d. nuo 13 iki 19 val. prie Vingio parko estrados. Bilietus galima įsigyti „Paysera Tickets“ platformoje, o daugiau informacijos ir renginio naujienas rasti oficialiame „Facebook“ renginyje.
Iš vietinės iniciatyvos – į tarptautinį pripažinimą
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Likus beveik mėnesiui iki starto, dalyvių sąraše jau yra 104 korgiai, o registracija tęsiasi – iki praėjusių metų 140 dalyvių rekordo trūksta visai nedaug. Į Vilnių su savo augintiniais atvyks dalyviai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Ukrainos ir Jungtinių Amerikos Valstijų. Lenktynėse dalyvaus tiek valų korgiai pembrukai, tiek valų korgiai kardiganai.
Tarp ryškiausių svečių – vienas tituluočiausių JAV lenktyninių korgių Mr. Corgington iš Palm Springso (Kalifornija). Šiemet jis laimėjo JAV „Summer Corgi Nationals“, o prestižiniame „Corgi World Championships“ finale Emerald Downs hipodrome finišavo antras tarp 175 korgių, nugalėtojui nusileidęs vos per kelis colius. Rugpjūtį jis pirmą kartą varžysis Europoje – Vilniuje.
Viena didžiausių šių metų intrigų – amerikiečių svečio ir Lietuvos favoritės akistata. Lietuvos viltis – Moka iš Druskininkų, dukart „Korgių lenktynių“ čempionė (2023 ir 2024 m.), praėjusių metų vicečempionė ir visų laikų „Corgi Race Vilnius“ reitingo lyderė. Rugpjūčio 15-ąją Vingio parke laukia simbolinė transatlantinė dvikova – Moka prieš Mr. Corgington.
Korgių lenktynės Vilniuje jau tapo rimtu tarptautiniu renginiu ir susilaukia vis daugiau pasaulinio dėmesio. 2025 m. apie jį pasirodė daugiau kaip 3 200 publikacijų 40 šalių, o potenciali auditorija siekė apie 2,8 mlrd. žmonių. Renginį nušvietė tokios pasaulinės žiniasklaidos priemonės kaip Associated Press, Reuters, ABC News, Sky News, People ir kitos. Reputacijos analitikos bendrovės Repsense duomenimis, 2025 m. „Korgių lenktynių“ diena buvo pozityviausia diena kalbant apie Lietuvą pasaulio socialinėje medijoje. Organizatoriai Vilnių jau vadina Europos korgių sostine ir siekia šį vardą pateisinti nuolat augančiu renginiu bei tarptautinės korgių bendruomenės telkimu.
„Prieš šešerius metus norėjome tiesiog surengti smagią popietę saujelei korgių mylėtojų. Šiais metais į Vilnių atvyks dalyviai bent iš septynių šalių, o apie renginį rašo didžiausios pasaulio naujienų agentūros. Labiausiai džiugina tai, kad korgiai suburia žmones ir padeda pasauliui pamatyti Lietuvą iš šviesios, pozityvios pusės. Rugpjūčio 15-ąją kviečiame visus atvykti į Vingio parką ir tuo įsitikinti patiems“, – sako renginio organizatorius Edvinas M. Grinius.
Ką pamatys žiūrovai
Žiūrovų lauks 25 metrų korgių solo sprintai, kostiumų paradas, garsiausio lojimo konkursas bei „Geriausios nosies“ rungtis, kurioje šunys ieškos paslėptų skanėstų. Pastarojoje gali dalyvauti visų veislių šunys.
Šių metų programą papildys dvi naujovės. Pirmą kartą renginyje bus pristatyta pradedantiesiems pritaikyta agility trasa, kurią demonstruos profesionali trenerė. Taip pat debiutuos nauja rungtis „Bėk–parbėk“, kurioje šunys varžysis vienas prieš vieną – turės kuo greičiau pasiekti finišą ir grįžti į starto liniją.
Renginio kulminacija taps pagrindinės 50 metrų korgių lenktynės su pusfinaliais ir finalu. Iš viso planuojama daugiau nei 20 lenktynių startų, o šią renginio dalį pirmą kartą tiesiogiai transliuos LNK.lt portalas. Visas šių metų rungtis pristato pagrindinis „Corgi Race Vilnius 2026“ rėmėjas – „Club 4 Paws“.
„Mūsų rūpestis augintiniais neapsiriboja vien mityba. Tikime, kad augintiniai nusipelno ne tik kokybiško maisto, bet ir dėmesio, ryšio bei prasmingų patirčių. Tokie renginiai kaip „Corgi Race Vilnius“ suburia žmones ir jų augintinius, stiprina bendruomenę bei skatina atsakingą ir džiaugsmingą žmonių bei jų augintinių bendrystę. Didžiuojamės galėdami palaikyti renginį, kuris švenčia ypatingą žmonių ir jų augintinių ryšį“, – teigia „Club 4 Paws“.
„Korgių lenktynės“ yra daugiau nei tik varžybos – tai kiekvieno korgio unikalios asmenybės šventė. Visos dienos metu dalyviai tampa skirtingų mini klubų nariais: Greičio klubo, Mados klubo, Geriausios nosies klubo ir Garsiausio lojimo klubo. Kiekvienas jų išryškina skirtingą korgių talentą, gebėjimą ar charakterio savybę.
Pramogos vaikams
Mažųjų lankytojų lauks „Paw Patrol“ vaikų zona – populiariausio pasaulyje vaikų animacinio serialo tematiką atitinkanti erdvė su animatoriais ir mažiausiai trimis skirtingais užsiėmimais. Vaikai galės dalyvauti kūrybinėse bei pramoginėse veiklose, tarp jų – korgių piešimo aktyvacijoje.
Kolekcinės korgių kortelės
Kiekvienas užsiregistravęs korgis gauna individualią kolekcinę kortelę, primenančią populiarių kolekcinių kortelių formatą. Joje pateikiama šuns nuotrauka, amžius, svoris, miestas ir patirties (EXP) rodiklis, o statistika apskaičiuojama pagal tikrus ankstesnių metų rezultatus. Greitis vertinamas pagal sprinto laikus, uoslė – pagal galvosūkio rungties rezultatus, o balsas – pagal pasiekimus lojimo konkurse. Kortelės skelbiamos renginio „Instagram“ paskyroje.