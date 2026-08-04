Nuo NFL stadionų iki Vingio parko: kokios yra Amerikos korgių lenktynės?

Amerikoje korgių lenktynės per pastarąjį dešimtmetį išaugo į ištisą sportinę subkultūrą. Ji veikia trimis skirtingais lygmenimis, aiškina Jess Ramberg, JAV organizacijos „Little Stumps Racing“ įkūrėja.
Pirmasis – dideli nepriklausomi čempionatai, rengiami hipodromuose. „Corgi Nationals“ Kalifornijoje ir „Corgi World Championships“ Vašingtono valstijoje yra svarbiausi metų startai, prie kurių prisideda didelės lenktynės Minesotoje, Niujorke ir Naujajame Džersyje. Savininkai su savo šunimis į juos keliauja šimtus, kartais tūkstančius kilometrų.
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Antrasis – bendruomeninės lenktynės mugėse, festivaliuose ir miestų šventėse. Būtent čia daugelis šeimų pirmą kartą išbando save ir įsitraukia į šį sportą.
Trečiasis lygmuo – sporto pramogų industrija. „Little Stumps Racing“ organizuoja korgių lenktynes profesionalių ir universitetų sporto komandų rungtynių pertraukų metu – NFL, NBA, MLB bei koledžų stadionuose, kuriuose susirenka dešimtys tūkstančių žiūrovų.
„Norėjome kurti šeimoms skirtus renginius, kuriuose būtų švenčiamos šių nuostabių šunų asmenybės, o jų sveikata, laimė ir saugumas visada būtų svarbiausi. Mūsų tikslas – sukurti nepamirštamas akimirkas, kurios suburia bendruomenes per korgių džiaugsmą“, – sako J. Ramberg.
Ji Amerikos korgių lenktynes lygina su bet kuriuo dideliu sporto renginiu.
„Iš esmės tai nedaug kuo skiriasi nuo bet kurio gero sporto renginio. Yra konkurencija, įtampa, šiek tiek chaoso, aistringi žiūrovai ir neužmirštami momentai. Vienintelis skirtumas – atletai turi trumpas kojas, dideles ausis ir dar didesnes asmenybes.
Vieni korgiai lekia tiesiai į finišą, kiti sustoja pasisveikinti su publika, o dar keli nusprendžia žaisti pagal savo taisykles. Būtent dėl to tai taip smagu. Niekada nežinai, kas nutiks, tačiau visi iš renginio išeina su šypsena.“
Trys skirtingi charakteriai
GG – Gustave the Girl Dog – yra iš Sietlo. Ji yra dukart iš eilės „Emerald Downs Corgi World Championship“ laimėtoja (2025 ir 2026 m.) bei dukart iš eilės Vašingtono universiteto amerikietiškojo futbolo rungtynių pertraukos lenktynių čempionė.
Iki tol GG niekas nelaikė lenktynine korge. Ji į pirmąsias lenktynes pateko visiškai atsitiktinai – buvo išrinkta loterijoje dalyvauti Vašingtono universiteto rungtynių pertraukos šou. Tą dieną ji laimėjo, o netrukus tapo viena greičiausių Amerikos korgių.
Šių metų birželį GG apgynė pasaulio čempionės titulą vienose prestižiškiausių Šiaurės Amerikos korgių lenktynių.
„Finalinės lenktynės buvo pačios artimiausios, kokias tik esame matę. Pirmus 15 metrų GG žaidė su savo geriausia drauge Banana ir turėjo daug ką atsiimti. Paskutiniais trimis metrais jai pavyko vos vos prasmukti pro konkurentus“, – pasakoja jos savininkai Alicia Wen ir Dustin Embrey.
Jos treniruočių metodika paprasta.
„Geriausia treniruotė – jokių treniruočių. Ji mėgsta bėgti, todėl mes tiesiog atleidžiame ją, kai duodamas startas, o visa kita padaro pati.“
GG stiprybė – ilgesnės distancijos ir finišo tiesioji. Paradoksalu, tačiau didžiausia jos silpnybė – geriausia draugė Banana. Kai abi startuoja greta, pirmiausia nori pažaisti, o tik tada prisimena, kad vyksta lenktynės.
Mr. Corgington, arba tiesiog Mister, atvyksta iš Palm Springso, Kalifornijoje. Jis yra visiška GG priešingybė – sprinteris, dažniausiai laimintis pirmuosius metrus.
„Corgington paprastai laimi lenktynes starte – pasinaudoja savo akceleracija, kad perimtų kontrolę per pirmuosius žingsnius ir priverstų kitus šunis vytis“, – sako jo savininkas Zane Strong.
Vilniuje jis startuos grįždamas po traumos. Pastaraisiais metais jo pasirengimas visiškai pasikeitė – vietoje intensyvių sprintų dabar svarbiausia poilsis, reabilitacija ir ilga sportinė karjera.
„Jo didžiausios stiprybės yra akceleracija, veržlumas ir patirtis, o didžiausia silpnybė – ilgesnės distancijos. Ankstesnės traumos pradeda jį stabdyti pabaigoje.“
Todėl pergalė Vilniuje jam reikštų daugiau nei dar vienas titulas Amerikoje.
„Ji įrodytų, kad jo greitis veikia ir tarptautiniu lygiu, o sugrįžimą po traumos padarytų dar prasmingesnį.“
Europos varžovams jis siunčia aiškią žinutę:
„Europos savininkai turėtų žinoti, kad Corgington atvyksta ne kaip garbės svečias, o kaip pripažintas Amerikos čempionas, ketinantis kovoti dėl pergalės. Vis dėlto, kaip išmokome per daugelį renginių, korgių lenktynėse gali nutikti bet kas.“
Ziggy – trečioji amerikietė ir bene neįprasčiausia dalyvė. Ji yra „Little Stumps Racing“ veidas bei oficiali „Chief Bark Officer“ (vyriausioji lojimo pareigūnė). Per kelerius metus ji tapo viena atpažįstamiausių korgių Amerikoje – dalyvavo 14 NFL rungtynių pertraukų šou ir padėjo išpopuliarinti korgių lenktynes tarp sporto sirgalių.
Šiemet Ziggy su šeimininke persikėlė gyventi į Štutgartą Vokietijoje.
Vilniuje ji taip pat bėgs, tačiau ne dėl rezultato.
„Nesitikėkite, kad ji nusineš čempionės titulą. Jai kur kas labiau įdomu sukelti šiek tiek chaoso, pasisveikinti su visais, kuriuos sutinka, ir kurti prisiminimus, o ne pirmai pasiekti finišą“, – sako J. Ramberg.
Žiūrovai lenktynes galės pamatyti ir iš pačios Ziggy perspektyvos – ji vilkės specialią 360 laipsnių kamerą.
Už trasos ribų Ziggy garsėja visai kitais talentais. Ji mėgsta ilgai miegoti, keliones automobiliu, pasivaikščiojimus paplūdimiu ir yra įsitikinusi, kad kiekvienas sutiktas žmogus netrukus taps jos geriausiu draugu.
Kaip „Chief Bark Officer“, mūsų korgių lenktynių prezidentui Džiugui ji perduoda ir patarimą:
„Atmink svarbiausias savo pareigas: pasisveikink su visais, priimk kiekvieną pilvo pakasymą, prižiūrėk užkandžių kokybę ir visada laikyk savo žmones grafike. O svarbiausia – linksminkis. Būtent apie tai ir yra vyriausiosios lojimo pareigūnės darbas.“
Pirmasis transatlantinis susitikimas
Amerikiečiams tai pirmas toks žygis.
„Kiek žinome, tai pirmas kartas, kai keli korgiai kerta Atlantą, kad susitiktų su pasaulinio lygio konkurencija, arba atvirkščiai“, – sako GG komanda.
Jie pripažįsta, kad labiausiai jaudina vienas nežinomasis.
„Vienintelis dalykas, dėl kurio nesame tikri, yra starto boksas, nes tai bus pirmos GG lenktynės, kuriose jis naudojamas.“
Namų favoritė išlieka Moka iš Druskininkų – dukart „Korgių lenktynių“ čempionė (2023 ir 2024 m.) bei visų laikų Vilniaus korgių lenktynių reitingo lyderė.
Amerikos korgių bendruomenė Vilniaus renginį stebi jau ne vienerius metus. GG komanda pasakoja, kad renginys ilgą laiką buvo jų svajonių sąraše.
„Jau keletą metų stebėjome Vilniaus renginį iš Amerikos ir svajojome kada nors jame sudalyvauti. Dabar pagaliau turime galimybę susitikti su Europos korgių bendruomene. Nesvarbu, kas laimės – svarbiausia tapti šios istorijos dalimi“, – sako GG komanda.
Tuo metu Mr. Corgington savo kelionę į Lietuvą pavertė atskira istorija. Jis socialiniuose tinkluose jau kelias savaites dalijasi reportažų serija apie pasiruošimą kelionei į Vilnių, o Lietuva minima kone kiekviename įraše. Specialiai šiam startui buvo sukurti marškinėliai su Lietuvos vėliava, kuriuos Corgington komanda vilki duodama interviu JAV žiniasklaidai ir pasakodama apie artėjančias „Korgių lenktynes“ Vilniuje.
Apie „Korgių lenktynes“
„Korgių lenktynės“ Vilniuje – vienas žinomiausių korgių renginių pasaulyje, rengiamas nuo 2020 m. Penktasis renginys vyks 2026 m. rugpjūčio 15 d. Vingio parko estradoje.
2025 m. apie renginį paskelbta daugiau kaip 3 200 publikacijų 40 šalių. Jį nušvietė tokios tarptautinės žiniasklaidos priemonės kaip AP, „Reuters“, ABC News, „Sky News“ ir kitos, o bendra potenciali auditorija siekė apie 2,8 mlrd. žmonių.
Renginys vyks 2026 m. rugpjūčio 15 d. nuo 13 iki 19 val. prie Vingio parko estrados. Bilietus galima įsigyti „Paysera Tickets“ platformoje, o daugiau informacijos ir renginio naujienas rasti oficialiame „Facebook“ renginyje.
Daugiau apie JAV svečius:
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GG – @gustavethegirldog
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Mr. Corgington – @mrcorgington
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Little Stumps Racing – @littlestumpsracing
Partneriai:
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„Corgi Race Vilnius 2026“ pagrindinis rėmėjas ir partneris – „Club 4 Paws“.
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Vaikų zoną pristato „Paw Patrol“.
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Renginį tiesiogiai transliuos LNK.lt portalas.
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Informacinis partneris – Lrytas.lt.
Atsigaivinti ir pasistiprinti bus galima mobilioje „Caffeine“ kavinėje, o lankytojų lauks „Fish and Chips“ bei meksikietiško maisto furgonėliai.
Renginio interneto svetainė: www.corgiracevilnius.com