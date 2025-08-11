Tyrimas atskleidė, kad šunys supranta, kurie žmonės yra melagiai

Tyrime buvo apgaudinėjami šunys vardan mokslo. Žmonės jau seniai žinojo, kad jei parodysi į objektą, prie jo pribėgs šuo. Tyrėjai naudojo šią informaciją savo tyrime. Eksperimento metu jie parodė indą, kuris buvo pripildytas maisto. Šuo nubėgo link indo. Tada sukeitė indus šunys, pribėgę prie indo, kuriame matė esant maisto, jį išvydo tuščią.
Tada tyrėjai vėl parodė indą su maistu, šunys atsisakė eiti prie jo. Remdamiesi ankstesne patirtimi, jie žinojo, kad asmuo nėra patikimas. Eksperimente buvo naudojami 34 šunys, o kiekvienas šuo nenorėjo eiti link indo. Šis eksperimentas įrodo, kad šunys gali pastebėti melagį arba kad šunys turi didelių pasitikėjimo problemų.
Kitaip tariant, jei meluojate savo šuniui, jūsų šuo susidarys nuomonę, kad jūsų žodis nieko nereiškia, ir elgsis atitinkamai. „Šunys turi sudėtingesnį socialinį intelektą, nei manėme. Šis socialinis intelektas selektyviai išsivystė per ilgą jų gyvenimo su žmonėmis istoriją“, – sakė A. Takaoka, kuri taip pat nustebo, kad šunys buvo greiti, kai nuvertino žmogaus patikimumą.
Johnas Bradshaw iš Bristolio universiteto (JK), kuris nedalyvavo šiame tyrime, teigia, kad rezultatai rodo, kad šunys teikia pirmenybę nuspėjamumui. Kai gestai nenuoseklūs, šunys linkę nervintis ir įtempti. Tyrėjai planuoja pakartoti eksperimentą, pakeisdami šunis su vilkais, nes vilkai yra glaudžiai susiję su šunimis. Tikslas yra ne vilkų tyrimas, o pamatyti „didžiulį prijaukinimo poveikį“ šunims.
Panašų eksperimentą su ikimokyklinio amžiaus vaikais atliko mokslininkų komanda, vadovaujama Kimberly Vanderbilt iš Kalifornijos universiteto San Diege. Eksperimentas buvo atliktas įvairaus amžiaus vaikams ir buvo nustatyta, kad 3 metų vaikai priėmė žinomų melagių patarimus lygiai taip pat, kaip ir iš tiesą sakančių žmonių. Testas parodė, kad vyresni vaikai skiria teisingus žmones ir melagius. Ketverių metų vaikai buvo skeptiškesni, o 5 metų vaikai linko į teisingus žmones.
Parengta pagal good.is.