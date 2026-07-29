Katės „verksmas“ ir ašaros: paaiškino, ką tai reiškia ir ko imtis

Tikrovėje kačių elgsena yra visai kitokia: jos išreiškia diskomfortą, poreikius ar stresą pasitelkdamos balsą ir mimiką, o ne emocines ašaras.
Katės neverkia taip, kaip žmonės. Mums ašaros kyla dėl stiprių išgyvenimų – liūdesio, džiaugsmo ar baimės. Kačių ašaros nėra jausmų išraiškos būdas. Visgi katė gali skleisti garsus, kurie žmonėms primena verksmą: jaučiant skausmą, baimę, vienatvę arba norint atkreipti dėmesį. Net jei gyvūnas „skundžiasi“, tai nelydi emocinis ašarojimas.
Kačių garsai: ką tai reiškia?
„Nekaltas“ incidentas: kaltininkas net nemėgino sprukti
Tai, ką šeimininkai vadina katės verksmu, iš tikrųjų yra skirtingi vokalizacijos tipai. Jie priklauso nuo amžiaus, veislės, charakterio ir aplinkybių. Dažniausi garsų variantai: staugimas; garsus miaukimas; tylus verkšlenimas.
Kartais katės skleidžia trumpus „čirenimo“ garsus arba trūkčiojantį miaukimą, kai yra susijaudinusios ar nepatenkintos. Patiriant stiprų stresą, balsas tampa ilgas, rėžiantis ir įkyrus – tai diskomforto signalas, o ne emocinis verkimas.
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Pagrindinės katės „verksmo“ priežastys
Garsus miaukimas ir staugimas paprastai turi praktinį paaiškinimą:
Alkis – katės greitai įsimena šėrimo laiką. Tuščias dubenėlis ar vėluojantis maistas skatina gyvūną garsiai miaukti.
Poreikis išeiti ar užeiti – uždarytos durys riboja teritorijos kontrolę. Miaukimas padeda gauti prieigą į reikiamą kambarį.
Dėmesio poreikis – katė gali „šaukti“ šeimininką, kai jai trūksta bendravimo: glostymo, žaidimų ar tiesiog žmogaus buvimo šalia.
Nepasitenkinimas – jei katė verčiama daryti tai, ko nenori (laikoma ant rankų, dedama į transportavimo dėžę), ji gali protestuoti staugdama.
Baimė – naujas žmogus, garsus triukšmas ar kitas gyvūnas gali sukelti išgąstį ir grėsmingą vokalizaciją.
Bloga savijauta – staigūs elgesio pokyčiai, dažnas miaukimas ar pasikeitę mitybos bei tualeto įpročiai gali rodyti skausmą ar ligą. Tokiais atvejais būtina kreiptis į veterinarą.
Kačių ašarojimas: ką tai sako?
Jei katės akys ašaroja, tai paprastai nėra emocinis verksmas, o fiziologinė ar medicininė priežastis. Tokia būklė vadinama epifora – tai perteklinis ašarų išsiskyrimas dėl ašarų latakų problemų ar sudirginimo.
Ašaros atlieka svarbią funkciją – drėkina akį, nuplauna dulkes ir saugo paviršių. Problema iškyla, kai: atsiranda dėmių ant kailio; pastebimos išskyros ir paraudimas; katė merkia akis arba trina jas letena.
Dažniausios ašarojimo priežastys: virusinės ir bakterinės akių infekcijos, alerginis konjunktyvitas, ragenos pažeidimai, sudirginimas ar mikrotraumos. Pastebėję šiuos simptomus, neatidėkite vizito pas specialistą. Savalaikė apžiūra padės išvengti komplikacijų ir išsaugoti jūsų augintinio akių sveikatą.
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