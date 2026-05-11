Neišskiriamas duetas ieško namų: su šiomis žiurkytėmis nuobodu nebus

Prieglaudos atstovai pasakoja, kad lapkritį dvejų metų sulauksiančios augintinės yra visiškos priešingybės, tačiau būtent tai jas ir daro neišskiriamu duetu.
Ofelija – drąsesnė ir atviresnė. Ji pirmoji prieina prie žmogaus, smalsiai stebi aplinką ir nevengia prašyti dėmesio. Pasak globėjų, tai itin švelnaus būdo žiurkytė, mėgstanti žmogaus draugiją ir pamažu kurianti ryšį.
Tuo metu Orėja – kur kas atsargesnė. Ji dažniau renkasi stebėtojos vaidmenį, laikosi atokiau ir dar tik mokosi pasitikėti žmogumi. Prieglauda neslepia, kad iš baimės ji kartais gali ir įkąsti, todėl jai reikalingi kantrūs bei šiuos gyvūnus suprantantys šeimininkai.
Vis dėlto net ir būdama atsargi Orėja aktyviai domisi aplinka bei stebi viską, kas vyksta aplinkui. Globėjų teigimu, abi žiurkytės puikiai papildo viena kitą ir jau seniai nebeįsivaizduoja gyvenimo atskirai.
„Ieškome namų, kuriuose jos būtų priimtos tokios, kokios yra. Galbūt būtent jūsų namuose jos galės atsipalaiduoti ir būti savimi“, – dalijasi prieglaudos atstovai.
Susidomėję gyvūnų mylėtojai kviečiami susisiekti elektroniniu paštu: egzoticsos@gmail.com.
