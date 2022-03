Jonava tapo saugesniu miestu

Pusiaukelėje tarp Kauno ir Ukmergės įsikūrusi Jonava jau kurį laiką ieškojo būdo, kaip paskatinti vairuotojus neviršyti greičio bei vairuoti saugiai. Itin opi ir pavojinga vieta – miestą kertanti magistralinio kelio A6 atkarpa.

Pernai nuspręsta įdiegti naujovę: vieną pažangiausių šiuo metu rinkoje esančių viršyto leistino greičio matuoklių. Savivaldybės paskelbtą eismo saugumo didinimo priemonių konkursą laimėjo bendrovė „Telia“, panašius sprendimus anksčiau įdiegusi ir kituose miestuose – Marijampolėje, Radviliškyje ir kitur.

Matuoklis vienas, poveikis trigubas

Tokį matuoklį savivaldybė užsisakė vieną, tačiau jam numatė tris vietas, tarp kurių įranga yra rotuojama: dvi įrengtos intensyviausio transporto srauto arterijoje, trečioji – greičio viršijimais garsėjusioje miesto gatvėje.

M.Sinkevičius tai vadina „pirmąja kregžde“, kuri ne tik pateisino, bet ir pralenkė lūkesčius.

„Pirmuosius pažeidimus įranga pradėjo fiksuoti rugsėjo viduryje ir jau tada per mažiau nei dvi savaites turėjome daugiau nei 1,1 tūkst. pažeidimų, spalio mėnesį – per 2,6 tūkst. pažeidimų. Tačiau lapkritį greičio viršijimų užfiksuota mažiau, apie 1,6 tūkst., gruodį – jau 1,1 tūkst. Taigi tikslą pasiekėme: vietose, kur gali veikti greičio matuoklis, gyventojai jau atkreipia dėmesį ir stengiasi greičio neviršyti“, – sako Jonavos meras.

Jis sutinka, kad mažėjantiems skaičiams įtakos gali turėti ir sezoniškumas – rudenį žmonės keliuose jaučiasi drąsiau nei žiemą, – tačiau tiek vietiniai, tiek dažnai pro Jonavą važiuojantys žmonės jau žino, kad įspėjamaisiais ženklais pažymėtuose ruožuose įrengti ne muliažai, o iš tiesų fiksuojamas greitis.

Didina saugumą ir vairuotojų atsakomybę

Šio sprendimo privalumas dar ir tas, kad matuoklis veikia pats, autonomiškai – užfiksavęs pažeidimą jis visus duomenis perduoda tiesiai į Administracinių nusižengimų registrą ir automatiškai suformuojamas pažeidimo protokolas. Be to, tai pildo savivaldybės biudžetą, kadangi į jį grįžta pusė vairuotojų sumokėtų baudų.

Visgi M.Sinkevičius pabrėžia, kad labiau džiaugtųsi, jei žmonės vairuotų saugiai ir atsakingai. „Mieste, Basanavičiaus gatvėje, kur maksimalus leistinas 50 km/val. greitis, buvo užfiksuotas 128 km/val. greitis. Kitoje lokacijoje mieste rekordininkas lėkė 107 km/val. greičiu. Tokia situacija išties neramina ir man tikrai kyla klausimų dėl kai kurių vairuotojų atsakomybės jausmo.“

Saugaus greičio nesilaikymo pasekmės – kraupios: Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis, daugiau nei pusės (53 proc.) per praėjusius metus įvykusių eismo įvykių Lietuvoje, kuriuose žuvo žmonės, pagrindinė priežastis buvo nepasirinktas saugus greitis ar leistino greičio viršijimas.

„Labai palaikome sprendimą įstatymų lygmeniu skatinti eismo saugumo priemonių diegimą. Šiuo metu 50 proc. pinigų, surinktų už užregistruotus KET pažeidimus, yra grąžinami savivaldybėms, kurios įrengė tokius pažeidimus fiksuojančius techninius sprendimus. Išeina savotiškas paradoksas – greitį viršijantys neatsakingi vairuotojai patys finansiškai prisideda prie tų priemonių diegimo“, – svarsto „Telia“ vaizdo stebėjimo sprendimų ekspertas Saulius Kalašnikovas.

Viskuo rūpinasi paslaugos teikėjas

Vaizdo stebėjimo sprendimus kaip paslaugą „Telia“ pradėjo teikti viena pirmųjų Lietuvoje, o greitį fiksuojančias kameras į šį krepšelį įtraukė prieš dvejus metus.

Kaip pastebi S.Kalašnikovas, greitį fiksuojančių kamerų nuoma miestams padeda spręsti ne vieną problemą: „Mes kaip paslaugos teikėjas rūpinamės viskuo – nuo reikalingų dokumentų, įrangos draudimo, iki montavimo ir priežiūros, įskaitant įrangos perkėlimą į kitą vietą, jeigu tokių yra daugiau nei viena. Taip pat užtikriname periodinę metrologinę patikrą, be kurios nebūtų galimybės surašyti pažeidimo protokolo – jis paprasčiausiai būtų negaliojantis. Be to, viskas veikia automatiškai, be žmogaus įsikišimo, taigi nesudaroma jokia administracinė našta nei savivaldybei, nei policijos pareigūnams.“

Greitį fiksuojančios kameros iš esmės taip pat yra vaizdo stebėjimo kameros, tik turinčios papildomų funkcionalumų.

Svarbiausias jų skirtumas nuo įprastų vaizdo kamerų – galiojanti metrologinė patikra, o tai reiškia, kad kameros parodymai turi juridinę galią ir jais remiantis galima surašyti administracinio pažeidimo protokolą.

Matuoklio užregistruotų pažeidimų, kurie iš esmės yra neginčijami, dalis viršija 95 procentus.

Kitaip tariant, tik mažiau nei 5 proc. iš visų užregistruotų pažeidimų peržiūrimi pareigūnų dėl galimai ginčytinos situacijos. Toks aukštas rodiklis labai palengvina pareigūnų darbą.

„Tiek viešojo sektoriaus, tiek verslo atstovams visuomet rekomenduojame rinktis tik patikimus programinės ir techninės įrangos gamintojus. Tai padės užtikrinti saugumą ir paslaugų kokybę ilguoju laikotarpiu. Taip pat „Telia“ teikiamos vaizdo stebėjimo paslaugos atitinka visus Lietuvoje galiojančius teisės aktus, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą“, – pabrėžia S.Kalašnikovas.