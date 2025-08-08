Latvijoje nuo kelio nuvažiavus autobusui su vaikais – įtarimai 74 metų vairuotojui: užmigo

Vos nesusidūrė su miškovežiu
Kaip rašoma Latvijos žiniasklaidoje, medieną vežusio sunkvežimio vairuotojas Druvis važiavo A2 magistrale, kai netikėtai pamatė priešais atvažiuojantį autobusą, kuris staigiai pasuko į priešingą eismo juostą. Jam vos pavyko išvengti susidūrimo – sustojęs kelkraštyje ir paskambinęs 112, Druvis nuskubėjo link autobuso.
„Bėgau ten, pamačiau, kad pirmiausia ant stogo išlindo trys vaikai, tai buvo svarbiausia. Autobusas ūžė, visi ratai sukosi, kilo dūmai“, – pasakojo avarijos liudininkas.
Tada Druvis pamatė transporto priemonės priekį – ten autobuso vairuotojas pritūpęs rinko savo daiktus: „Priekinis stiklas, žinoma, buvo išdaužtas ir jis pro tą stiklą kažką rinko. Aš jam iš viršaus šaukiau: klausyk, išjunk variklį – tuoj autobusas užsidegs!“
Netrukus po to, iš visų pusių pradėjo lipti 10–15 metų amžiaus krepšinio komandos merginos – kai kurių rankos ir keliai buvo kruvini. Jos Druviui pasakė, kad dvi komandos draugės dar liko įstrigusios autobuso gale ir negali išlipti.
„Mes nulipome žemyn, ir taip – ten buvo dvi merginos. Na, negražiai atrodė – visas veidas, rankos, galva, viskas kruvina. Merginos meldėsi, tuomet vėl paskambinau 112: „Kiek dar iki atvyks greitoji?“, – pasakojo liudininkas.
Atvykusios pagalbos tarnybos pasirūpino visų sužeistųjų saugumu. Iš pradžių pareigūnai kreipėsi į Druvį, manydami, kad jis yra autobuso vairuotojas. „Jie klausia – ar ne jūs vairuotojas? O vairuotojas kažkur klaidžioja, nežinau, kur jis. Galiausiai matome – jis visiškai... kaip marsietis vaikšto aplink kur pats ką tik nusileido, kažką žiūri. Jokių emocijų“, – prisiminė Druvis.
Liudininko manymu vairuotojas užmigo
Vyras sako, kad jam aiški ir avarijos priežastis.
Jam pikta, kad prie vairo sėdo senjoras – jo nuomone, taip neturėtų būti, nors įstatymas to nedraudžia: „Ar tu, kaip įmonės vadovas, sodini į savo autobusą 45 vaikus ir leidi vairuoti, atsiprašau, pensininkui, 74 metų, kuris iš esmės nėra... na, kaip sakoma, visiškai sveiko proto. Bet aš ir policijai sakiau – galime čia diskutuoti kiek norime. Jis užmigo!“, – piktinosi vyras.
Druvio manymu, jei vairuotojui būtų pasidarę bloga, po avarijos jis nevaikščiotų ramiai aplink. Jis taip pat mano, kad krepšinio mokyklos vadovai turėtų daug geriau pasirūpinti jaunosiomis krepšininkėmis – gal kitą kartą pasamdyti gabesnį vairuotoją ir šiek tiek naujesnį autobusą.
„Reikėtų skirti kokį nors finansavimą, kad šiai Latvijos krepšinio mokyklai daugiau netektų nuomoti paties pigiausio autobuso, kuriame sėdi 74 metų vairuotojas, nebesantis pilno proto. Matote, dėl to taupymo, kuris vyksta šalyje, dvi merginos... galbūt jos būtų tapusios antruoju Porzingiu?“, – klausė Druvis.
Po avarijos nukentėjusios krepšininkės buvo nuvežtos į Vidžemės ligoninę Valmieroje. Šiuo metu merginos jau išleistos namo.
Vidutinis autobusų vairuotojų amžius Latvijoje – 56 metai
Poreikis pritraukti daugiau darbuotojų, pasirengusių vairuoti keleivinius autobusus, vežėjams aktualus jau daugelį metų.
Ir ne be priežasties – ši profesija Latvijoje sparčiai sensta. Šiuo metu vidutinis autobuso vairuotojo amžius yra 56 metai, o tai reiškia, kad daugelis vairuotojų jau yra pensinio amžiaus arba arti jo.
Profesija esą būtų prestižiškesnė, jei autobuso vairuotojams būtų mokama daugiau. Vis dėl to, daugelis reisų yra nuostolingi, pajamų iš bilietų ir valstybės dotacijų nepakanka.
Keleivių vežėjai kitą savaitę planuoja surengti piketą, ragindami peržiūrėti esamas keleivių vežimo sutartis.
