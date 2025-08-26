Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Trakų senamiestis vairuotojus pasitinka užtvaru – nesuvaldė srauto

2025 m. rugpjūčio 26 d.
Nuo rugpjūčio 18 d. Trakų miesto Karaimų gatvės dalyje nuo Šv.Jono Nepomuko koplytstulpio iki Trakų Salos pilies apžvalgos aikštelės ribojamas transporto priemonių eismas – čia įrengtas automatinis užtvaras.
Ši naujovė įgyvendinama pagal Trakų miesto darnaus judumo planą ir Karaimų gatvės humanizavimo projektą.
Naujovės tikslas – panaikinti tranzitinį eismą dalyje Trakų senamiesčio.
Automatinis užtvaras veiks naudojant transporto priemonių numerių atpažinimo sistemą ir galės būti pakeliamas telefonu.
Savivaldybės administracija registruos pagalbos, ūkio, specialiųjų valstybės tarnybų, riboto eismo zonoje gyvenančių asmenų, nekilnojamojo turto savininkų, įstaigų, organizacijų bei prekybos ir paslaugų veiklą vykdančių asmenų transporto priemonių numerius ir telefonus, kuriais bus galima valdyti užtvarą.
Tokiu būdu Trakų rajono savivaldybė tikisi sumažinti automobilių srautus senamiestyje ir sukurti patogesnę bei saugesnę aplinką gyventojams ir miesto svečiams.
