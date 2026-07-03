Importuotojai trina rankas: šiems automobiliams iš JAV muitas jau nulinis, bet yra vienas kabliukas

Bendrovės „Saugos“ vadovas Vladislovas Medingis naujienų portalui VE.LT sakė, kad ketvirtadienį buvo sutvarkyti pirmojo į Lietuvą jo įmonės importuoto „Tesla“ automobilio dokumentai. Pasak jo, šiam JAV pagamintam automobiliui importo muitas nebuvo taikomas.
Vis dėlto pašnekovas pabrėžia, kad praktikoje vis dar kyla nemažai neaiškumų.
„Muitinės ekspertai dėl kiekvieno modelio turi pateikti išvadas. Laukiama aiškaus išaiškinimo, kokiems automobiliams lengvata bus taikoma ir kokių dokumentų reikės. Kol kas kiekvienas atvejis vertinamas individualiai“, – sakė V. Medingis.
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Automobilių importuotojai taip pat primena, kad vien to, jog automobilis buvo eksploatuotas ar įsigytas JAV, nepakanka. Muito lengvata gali būti taikoma tik JAV kilmės automobiliams, atitinkantiems prekybos susitarime nustatytus kilmės reikalavimus.
Importo muito panaikinimas JAV kilmės automobilius gali daryti gerokai patrauklesnius pirkėjams. Įsigyjant maždaug 15–20 tūkst. eurų vertės automobilį, nebereikia mokėti apie 1,5–2 tūkst. eurų importo muito, todėl galutinė transporto priemonės kaina tampa gerokai mažesnė.
Pagal šiuo metu turimą informaciją nulinis muito tarifas turėtų būti taikomas tokiems JAV gamintojų modeliams kaip „Tesla Model S“, „Model X“ ir JAV pagamintiems „Model Y“, „Ford Mustang“, „Ford F-150“, „Chevrolet Tahoe“, „Chevrolet Suburban“, „Cadillac Escalade“, „RAM 1500“, „Jeep Wrangler“ bei „Jeep Gladiator“.
Dalis europietiškų automobilių taip pat gaminami JAV
Svarbu pažymėti, kad nemažai populiarių Europoje automobilių modelių surenkami būtent Jungtinėse Amerikos Valstijose. Pavyzdžiui, BMW JAV gamina Lietuvoje itin paklausius X3, X5, X6, X7 ir XM modelius, o „Mercedes-Benz“ – GLE ir GLS visureigius.
Tačiau, pasak V. Medingio, vien to, kad automobilis surinktas JAV, dar nepakanka.
„Svarbu, kad automobilis atitiktų kilmės taisykles. Reikšmę turi ne tik surinkimo vieta, bet ir pagrindinių komponentų kilmė. Pavyzdžiui, jei variklis pagamintas kitoje šalyje, o jis sudaro didelę automobilio vertės dalį, gali būti vertinama, ar transporto priemonė atitinka JAV kilmės reikalavimus“, – aiškino pašnekovas.
Jis taip pat atkreipė dėmesį, kad nemažai JAV automobilių gamintojų gamyklų veikia Kanadoje ir dalis Šiaurės Amerikai skirtų automobilių (tokie kaip „Dooge chalenger“) surenkami būtent ten. Todėl automobilių importuotojai tikisi, kad ateityje analogiškas susitarimas dėl importo muitų bus sudarytas ir tarp Europos Sąjungos bei Kanados.
Kol kas specialistai pirkėjams rekomenduoja prieš apskaičiuojant galutinę automobilio kainą visuomet pasitikrinti automobilio VIN numerį, gamybos vietą ir įsitikinti, ar konkrečiam modeliui gali būti taikoma importo muito lengvata.
Europos Sąjunga (ES)MuitasJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)
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