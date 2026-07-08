Vos akimirka – ir prabangus automobilis virto metalo krūva: žala – milžiniška

Kaip matyti liudininkų nufilmuotuose vaizdo įrašuose iš įvykio vietos, geltonas superautomobilis ant šlapios kelio dangos tapo nevaldomas ir rėžėsi į kelio metalinį atitvarą.
Automobilis smarkiai apgadintas, taip pat suveikė ir išsiskleidė saugos oro pagalvės.
Latvijos valstybinė policija pranešimą apie avariją gavo 11.42 val. Paaiškėjo, kad per incidentą žmonės nenukentėjo.
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Naujas „McLaren“ superautomobilis, priklausomai nuo modelio ir komplektacijos, kainuoja nuo 200 tūkst. iki daugiau kaip 300 tūkst. eurų.
Modelis, panašus į avarijoje sudaužytą „McLaren 720S Spider“, gali kainuoti nuo 150 tūkst. eurų.
Policija toliau aiškinasi avarijos aplinkybes.
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