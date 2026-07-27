AutoRadaras

„Beprotybė“: internete plinta chuliganiškas „Kautros“ autobuso lenkimo manevras

2026 m. liepos 27 d. 17:22
Internete plinta vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas pavojingai kitas transporto priemones Latvijoje lenkiantis „Kautros“ autobusas. Toks vairuotojo elgesys sukėlė pasipiktinimo bangą – žmonės liko pasibaisėję tokiu įžūlumu keliuose. Į įrašą sureagavo ir pati keleivių vežimo bendrovė.
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Socialiniame tinkle „Facebook“ išplatintame vaizdo įraše matyti, kaip įmonės „Kautra“ autobusas kelyje Ryga–Bauska pavojingai manevruoja. Dviejų juostų kelyje autobuso vairuotojas, išvažiavęs į priešpriešinio eismo juostą, lenkia lėčiau važiuojančius eismo dalyvius, o priešais atvažiuojantys automobiliai yra priversti trauktis ir užleisti jam kelią.
„Nežinau, kokia „šviesi“ idėja buvo sukurti dvi juostas su pusjuostėmis šonuose, bet smulkiapročiai vairuotojai jas tikrai mato kaip vieną centrinę juostą. Kiti turi pasitraukti į šalį“, – socialiniame tinkle teigė įrašo autorius.
Po pasidalintu vaizdo įrašu pasipylė ir kitų internautų reakcijos.
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„Autobuso vairuotojas visiškai negalvoja“, – piktinosi viena moteris.
„Beprotybė. Psichas prie vairo“, – jai antrino kita.
Į viešojoje erdvėje kilusį triukšmą netrukus atsakė ir pati keleivių vežimo įmonė:
„Sveiki, ačiū, kad atkreipėte dėmesį. Kiekvieną tokią situaciją vertiname rimtai, nes saugus vairavimas yra vienas svarbiausių mūsų prioritetų, tad vaizdo įrašas jau perduotas atsakingiems kolegoms. Ačiū!“, – socialiniame tinkle komentavo bendrovės atstovai.
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