Lenkijos policijai įkliuvo du lietuviai, girti sėdę prie vairo – nuteisti žaibiškai

Kaip pranešė Konino (miestas vidurio vakarų Lenkijoje, Didžiosios Lenkijos vaivadijoje, į pietryčius nuo Poznanės – red. past.) policija, 40-metis Lietuvos pilietis buvo sustabdytas greitkelyje A2 (kelias jungiantis šalies sostinę Varšuvą su Vokietijos sostine Berlynu – red. past.). Vairuotojas policijos dėmesio sulaukė dėl neteisėto lenkimo.
Patikrinimo metu nustatyta, kad vyras girtas. Jo organizme rasta daugiau nei 1 prom. alkoholio. Vairuotojas buvo sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Kitą dieną Lietuvos pilietis buvo atvežtasį teismą, čia jam bausmė skirta pagreitinta tvarka. Vyrui skirta 2 tūkst. Lenkijos zlotų (apie 463 eurai) bauda, jam uždrausta 3 metus vairuoti, jis įpareigotas sumokėti 5 000 zlotų (apie 1 160 eurų) į Nusikaltimų aukų paramos ir pagalbos po bausmės atlikimo fondą.
Susiję straipsniai
Ylavos (miestas Lenkijos šiaurėje, į pietvakarius nuo Olštyno – red.past.) policija praneša, kad liepos 22 d. apie 6 val. surengus reidą, per kurį buvo ieškoma girtų vairuotojų, sustabdytas vilkikas „Volvo“, gabenęs medienos rąstus. Vilkiką vairavo 60-metis Lietuvos pilietis.
Į alkotesterį vairuotojas pripūtė daugiau nei 1,3 prom. Vyras buvo sulaikytas ir nuvežtas į policijos komisariatą, vilkikas atiduotas įmonės atstovui.
Kitą dieną Lietuvos pilietis buvo pristatytas į teismą, čia jam skirtas draudimas 3 metus vairuoti bet kokias transporto priemones ir daugiau nei 14 tūkst. zlotų (apie 3 244 eurai) baudos.
girti vairuotojaiLenkijaPolicija
Rodyti daugiau žymių