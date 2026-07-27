Reidai Klaipėdos apskrities keliuose: per savaitę sulaikyta 13 girtų vairuotojų

Liepos 25 d. apie 9 val. 35 min. Klaipėdoje, Liepų g., sustabdyto automobilio „Audi“ vairuotojui gimusiam 1980 m. nustatytas 1,00 prom., tą pačią dieną apie 14 val. 01 min. Klaipėdoje, Girulių pl., 1983 m. gimusiam automobilio „Chevrolet“ vairuotojui – 0,99 prom., apie 8 val. 26 min. Klaipėdoje, Liepų g., 1970 m. gimusiam „VW Polo“ vairuotojui – 0,48 prom., apie 8 val. 50 min. ten pat sustabdytai 1974 m. gimusiai automobilio „Toyota“ vairuotojai – 0,57 prom., apie 11 val. Palangoje, Šventosios g. ir Miško tako sankryžoje, 1969 m. gimusiam automobilio „Lexus“ vairuotojui – 0,60 prom., o apie 15 val. 02 min. Klaipėdoje, Pilies g. ir Sausio 15 – osios g. sankryžoje, 1984 m. gimusiam automobilio „Lexus“ vairuotojui – 0,43 prom. girtumas.
Liepos 26 d. apie 10 val. 52 min. Klaipėdoje, Liepų g., sustabdytam 1975 m. gimusiam automobilio „Mercedes-Benz“ vairuotojui nustatytas 0,46 prom., apie 9 val. 41 min. Klaipėdoje, Tilžės g., 1978 m. gimusiam sunkiasvorės transporto priemonės „Scania“ vairuotojui – 0,24 prom., apie 15 val. 56 min. Klaipėdoje, Kretingos g., 1991 m. gimusiam automobilio „Range Rover“ vairuotojui – 1,96 prom., apie 11 val. 11 min. Palangoje, Jonpaparčio g. ir Pašventupio kel. sankryžoje, 1968 m. gimusiam automobilio BMW vairuotojui – 0,91 prom., apie 13 val. 42 min. Klaipėdoje, Girulių pl., 2006 m. gimusiam „Toyota Yaris“ pradedančiajam vairuotojui – 0,06 prom., apie 11 val. 24 min. Klaipėdoje, Šiaurės pr. ir Liepų g. sankryžoje, 1965 m. gimusiam automobilio „Peugeot“ vairuotojui – 0,59 prom., o apie 14 val. 07 min. Klaipėdoje, Girulių pl. ir Vienybės g. sankryžoje, sustabdytai 2004 m. gimusiai, teisės vairuoti neturinčiai automobilio „Seat Leon“ vairuotojai – 1,34 prom. girtumas.
Atsakomybės neišvengs ir penki alkoholio padauginę dviratininkai.
Šilalės r. – dramatiškos girto jaunuolio gaudynės: susigrūmė ir su pareigūnais
Liepos 20 d. apie 15 val. 06 min. Klaipėdos r., Veiviržėnuose, patikrintam 1979 m. gimusiam el. paspirtuku važiavusiam vyrui nustatytas 2,16 prom. girtumas.
Liepos 21 d. apie 14 val. 31 min. Klaipėdoje, Verpėjų g., sustabdytam 1976 m. gimusiam dviratininkui – 0,43 prom. girtumas.
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Liepos 23 d. apie 23 val. 11 min. Klaipėdoje, Taikos pr., 1967 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 2,11 prom., tą pačią dieną apie 19 val. Klaipėdos r., krašto kelyje Kryžkalnis–Rietavas–Vėžaičiai , sustabdytam 1962 m. gimusiam dviratininkui – 1,85 prom., o liepos 25 d. apie 13 val. 13 min. Palangoje, Mokyklos g., 1975 m. gimusiam el. paspirtuku važiavusiam vyrui – 0,48 prom. girtumas.
Per savaitę taip pat užfiksuota, kad dar trys pareigūnų patikrinti vairuotojai neturėjo teisės vairuoti, 71 – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis, 22 vairuotojai ir du keleiviai nesegėjo saugos diržų, 20 – nepraleido pėsčiųjų, 5 – nepaisė šviesoforo signalų reikalavimų, 3 – lenkė ten, kur tai daryti draudžiama, dar du vairuotojai atsakomybės sulauks, nes jų vairuotų transporto priemonių skleidžiamas triukšmas viršijo leidžiamą ribą, o 15 el. mikrojudumo priemonių vairuotojų – nes važiavo nedėvėdami jiems privalomų šalmų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 252, kitomis priemonėmis – dar 35 leistino greičio viršijimo atvejai.