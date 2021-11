Atnaujins metinius traukinių tvarkaraščius: susipažinkite su pokyčiais

„Kaip ir kiekvienais metais tvarkaraščius koreguojame atsižvelgdami į kintančius klientų poreikius, o pastaraisiais metais – ir į pandemijos iššūkius. Toliau kryptingai dirbame, kad keleiviams galėtume pasiūlyti saugias ir patogias keliones tiek į darbus ir ugdymo įstaigas, tiek į laisvalaikiui pasirinktus miestus ir unikalias šalies vietas.

2022 m. pasitiksime dažnesniais ir patogesniais reisais. Be to, jau kitų metų pradžioje pristatysime visų laukiamą nauja bilietų pardavimo sistemą“, – teigia bendrovės „LTG Link“ vadovas Linas Baužys.

Pasak L. Baužio, daugiausiai malonių pokyčių suplanuota populiariausiuose maršrutuose tarp didžiųjų šalies miestų: į juos traukiniai vyks dažniau ir tolygiau – 1–3 val. periodiškumu.

Tokiu būdu keleiviai galės dar patogiau rinktis gamtai draugiškiausią transporto priemonę – traukinį: „Jau dabar kelionės elektrifikuotu maršrutu Vilnius–Kaunas yra žaliausios iš visų, kadangi visi bendrovės elektriniai traukiniai naudoja elektros energiją, 100 proc. pagamintą iš atsinaujinančių šaltinių, o 2024 m. elektrifikavus pagrindinį Lietuvos geležinkelio ruožą Vilnius-Klaipėda visiškai žaliai bei be CO2 pėdsako bus galima pasiekti ir pajūrį“.

„LTG Link“ vadovas atkreipia dėmesį, kad, nors nauji metiniai tvarkaraščiai suplanuoti atsižvelgiant į dėl koronaviruso pakitusius keleivių srautus, bus atstatyta dar daugiau pilno metinio tvarkaraščio reisų – apie 90 proc. L. Baužys taip pat primena, kad traukiniuose ir toliau galioja sustiprintos saugumo priemonės – visos kelionės metu būtina dėvėti kaukes ir laikytis visų kitų bendrųjų sveikatos saugumo reikalavimų.

Svarbiausi traukinių tvarkaraščių pokyčiai pagal šalies miestus

Vilnius

Nuo šiol viename populiariausių maršrutų Vilnius-Šiauliai-Klaipėda reisai bus išdėstyti tolygesniais intervalais per dieną – tokiu būdu keleiviai galės pasirinkti patogesnius ir įvairesnius laikus kelionėms. Be to, pirmadieniais ir ketvirtadieniais atstatomi ankstyvi rytiniai reisai – tai ypač aktualu rytais į darbus kituose miestuose vykstantiems žmonėms. Daugiau greitesnių kelionių suplanuota ir maršrutu Vilnius-Kaunas.

Įsigaliojus naujam tvarkaraščiui atstatomas maršrutas Vilnius-Oro uostas, kuris dėl pandeminės situacijos buvo sustabdytas – 6 kasdieniniai traukiniai vyks skirtingu dienos laiku (viso 13 reisų per dieną į oro uostą ir atgal).

Maršrute Vilnius-Šiauliai didinamas reisų skaičius – papildomi reisai iš Vilniaus suplanuoti populiariu laiku ketvirtadieniais ir sekmadieniais. Maršrute Vilnius-Trakai reisai išdėstyti tolygesniais tarpais – jie visus metus kursuos vidutiniškai kas 2 valandas.

Kaunas

Maršrutu Kaunas-Vilnius numatyta daugiau greitesnių kelionių, leisiančių darbus ir veiklas miestuose pasiekti greičiau. Maršrutas Kaunas-Šiauliai tampa kasdieniniu.

Maršrute Kaunas-Marijampolė atstatoma daugiau reisų, įskaitant ir vakarinius. Tuo metu atnaujinti maršrutų Kaunas-Kaišiadorys ir Kaišiadorys-Klaipėda tvarkaraščiai sudarys galimybę su patogiu persėdimu pasiekti Klaipėdą.

Šiauliai

Keleivių pageidavimu, kasdieniai reisai numatyti maršrutu Šiauliai-Kaunas – taip bus pagerinamas susisiekimas su laikinąja sostine, be to, keleiviai galės Kauną pasiekti ryte, o Šiaulius – tos pačios dienos vakarą.

Kartu su patogesniais ir dažnesniais reisais į Kauną, Klaipėdą ir Vilnių, reikšmingai koreguotas maršrutas Šiauliai-Panevėžys – juo vykstantys keleiviai galės rinktis keliones skirtingu dienos metu. Be to, atstatomas ir papildomas maršrutas Radviliškis-Šiauliai, kuriuo susisiekimas bus siūlomas populiariais laikais.

Klaipėda

Nuo šiol viename populiariausių maršrutų Vilnius-Klaipėda reisai bus išdėstyti tolygesniais intervalais per dieną – tokiu būdu keleiviai galės pasirinkti patogesnius ir įvairesnius laikus kelionėms. Be to, pirmadieniais ir ketvirtadieniais atstatomi ankstyvi rytiniai reisai – tai ypač aktualu rytais į darbus kituose miestuose vykstantiems žmonėms.

Maršrute Klaipėda-Šilutė didinamas reisų periodiškumas, t. y. kasdien numatyta daugiau reisų, o vasaros sezono metu atsiras papildomi dieniniai ir vakariniai reisai. Atsižvelgus į keleivių pageidavimus, maršrute Šilutė-Klaipėda ankstinamas rytinis reisas ir vėlinamas grįžimas į Šiaulius po 17 val.

Mažeikiai

Kelionės į Šiaulius išdėstytos tolygiau per dieną – numatyti 8 reisai (4 pirmyn, 4 atgal) kasdien.

Pokyčiai numatyti keliaujantiems į ir iš Vilniaus – šiuo maršrutu numatyti patogesni persėdimai. Be to, naujame tvarkaraštyje atsiranda galimybė pasiekti Kauną ir grįžti – nuvykti į šį miestą bus galima kasdien net nepersėdus į kitą traukinį. Nors keleiviai kol kas turėtų įsigyti du bilietus (į traukinius nr. 608 ir nr. 52 bei į traukinius nr. 42 ir nr. 617), Kauną bus galima pasiekti tuo pačiu traukiniu su apie pusvalandį trunkančiu sustojimu Šiauliuose.

Panevėžys

Naujame tvarkaraštyje numatyta daugiau reisų tarp Šiaulių ir Panevėžio – jie kursuos tolygesniais intervalais per dieną. Traukiniai maršrutu Šiauliai-Panevėžys-Rokiškis kursuos tik penktadienį-sekmadienį.

Tarptautiniai maršrutai

Kol kas ir toliau laikinai sustabdyti išlieka visi tarptautiniai reisai, išskyrus tranzitinius. Planuojama, kad tarptautinis maršrutas Kaunas-Balstogė-(Varšuva) turėtų būti atstatytas kitais metais.

Kituose bendrovės vykdomuose maršrutuose traukinių tvarkaraščiai keitėsi nežymiai.