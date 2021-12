Automobilių gamintojai toliau kenčia nuo detalių trūkumo: gruodį laikinai užsidarė nemažai gamyklų

Kol kas neaišku, kiek laiko bus sustabdyti konvejeriai. Japonijos agentūra „Nikkei“ rašo, kad gamyklos sustabdys darbą įvairiai – pertrauka truks nuo dviejų dienų iki net dviejų savaičių.

Manoma, kad dėl šios pertraukos nebus pagaminta daugiau kaip 20 tūkst. automobilių.

Be to, ši priverstinė pertrauka gali sutrukdyti „Toyota“ korporacijai įvykdyti savo pažadus – per šiuos finansinius metus pagaminti 9 milijonus naujų automobilių.

Analitikai teigia, kad ši priverstinė pertrauka gali tapti kai kurių automobilių deficito priežastimi.