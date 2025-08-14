TOP 4: kodėl būtina apsilankyti Baltijos šalių kelių konferencijoje?

Diskusijos strateginėmis temomis: Vokietijos autobanai, „Via Baltica“, „Rail Baltica“, Kelių fondas ir kiti svarbūs projektai
Baltijos šalių kelių konferencijoje pranešimus skaitys ir diskusijose dalyvaus aukščiausio lygio politikai bei sprendimų priėmėjai – juk kalbėsime apie strateginius projektus, svarbius ne tik Lietuvai, bet ir visam Baltijos regionui.
Baltijos šalių ir Lenkijos valstybinius kelius valdančių institucijų vadovai diskutuos apie „Via Baltica“ ateitį bei naujausius modernizavimo planus, o susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas supažindins su kitais metais pradedančiu veikti Kelių fondu.
„AS RB Rail“ veiklos vadovas ir valdybos pirmininko pavaduotojas Marius Normantas pristatys „Rail Baltica“ projekto poveikį viso regiono statybų sektoriui, o Tarptautinio gynybos ir saugumo centro studijų vadovas bei analitikas Tomas Jermalavičius kartu su Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento Pilietiškumo ugdymo skyriaus vedėju Karoliu Zikaru aptars kelių strateginę reikšmę karinio konflikto atveju.
Vokietijos autobanų vadovas dr. Michaelis Güntneris pristatys, kokią vietą šalies judumo strategijoje užima šie aukščiausios kokybės sinonimu tapę greitkeliai.
Nepraleiskite progos išsamiau susipažinti su į strateginėmis tendencijomis, keičiančiomis ne tik kelių sektorių.
Rugsėjo 5-ąją – galimybė pamatyti įdomiausius šalies kelių infrastruktūros objektus
Tęsiant ilgametes tradicijas, po dviejų intensyvių pranešimų ir diskusijų dienų konferencijos dalyviai bus kviečiami gyvai apžiūrėti įdomiausius šalies kelių infrastruktūros objektus. Baltijos kelių asociacijai pirmininkaujanti ir renginį organizuojanti „Via Lietuva“ pakvies apsilankyti naujuose „Via Baltica“ ruožuose nuo Marijampolės iki Lenkijos sienos (A5), Krunos ir A. Meškinio (Kleboniškio) tiltuose (ties Kaunu, kelyje A1) bei šiuo metu rekonstruojamoje magistralėje Vilnius–Utena (A14).
Išvykų metu apie atliktus darbus ir iškilusius iššūkius pasakos prie šių objektų įgyvendinimo tiesiogiai prisidėję rangovai, projektuotojai ir „Via Lietuva“ specialistai. Tai – išskirtinė galimybė pamatyti svarbiausius šalies kelių infrastruktūros projektus iš arti.
Programoje – žymiausi Skandinavijos futuristai, urbanistai ir architektai
Šių metų Baltijos šalių kelių konferencijos kryptis – ateitis (ką aiškiai atspindi ir jos tema „Road to the Future“). Konferenciją pradės rašytojas, ekonomistas ir futuristas Kjell A. Nordström, kuris kalbės apie tai, kaip skyla mūsų pasaulis. Pasak jo, globalizacija baigėsi, o pasaulis skaidosi į kelis (7–8) blokus, kuriuos sieja kultūrinis artumas ir glaudūs ekonominiai ryšiai.
Christian Kromme – tendencijų analitikas ir ne vieno bestselerio autorius – gilinsis į dirbtinio intelekto bei žmogaus lyderystės, kritinio mąstymo sąveiką. Nors pastaruoju metu apie DI kalbama daug, jo pranešimas žada pateikti šviežių ir netikėtų įžvalgų.
Urbanistikos tyrinėtojas ir rašytojas iš Švedijos Alexander Ståhle nagrinės šiuolaikinių miestų bei naujausių technologijų sąveiką. Per pastaruosius dešimtmečius labai pasikeitė tiek Baltijos, tiek Skandinavijos miestai – nuo sostinių iki mažų miestelių. Ko galime tikėtis ateityje, sužinosime jo pranešime.
Tinklaveika ir didžiausia kelių infrastruktūros paroda Baltijos šalyse
Ne paslaptis, kad dalis konferencijų dalyvių jose lankosi ne tik dėl žinių, įžvalgų ar pranešimų, bet ir dėl galimybės pabendrauti su sprendimų priėmėjais, verslo partneriais bei industrijos lyderiais. Baltijos šalių kelių konferencija siūlo dar daugiau – renginyje ne tik lankysis aukščiausio lygio politikai, vadovai, mokslininkai ir pasaulinio lygio pranešėjai, bet ir veiks didžiausia kelių infrastruktūros paroda Baltijos šalyse.
Parodoje bus galima aplankyti daugiau nei 70 įvairių stendų, o artimesnius ryšius su partneriais užmegzti – rugsėjo 4 d. vyksiančioje GALA vakarienėje.
