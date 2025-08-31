Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Tiltas – virtęs Klaipėdos galvos skausmu: po remonto už 60 tūkst. eurų prireiks dar ir kapitalinio

2025 m. rugpjūčio 31 d. 19:08
Naktį pakėlus Klaipėdos Biržos tiltą per Danės upę profilaktiniam patikrinimui nepavyko jo nuleisti iki galo – viena pakeliamojo tilto pusė pakibo, kai liko apie keliasdešimt centimetrų.
