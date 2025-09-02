ChatGPT padėjo vyrui surasti prieš 2 metus pavogtą įspūdingą „Lamborghini“: „Aš verkiau“

Kas nutiko
Pranešama, kad „Lamborghini“ dingo kartu su dešimtimis kitų superautomobilių per didelio masto prabangių automobilių vagystes Riversaido apskrityje. Nusikaltėliai dokumentus klastodavo taip, kad tikrieji savininkai netekdavo nuosavybės teisių, o mašinos būdavo perparduodamos.
„Aš verkiau“, – prisipažino Endriu, prisimindamas savo automobilio vagystę.
Daugeliui aukų galiausiai pavyko atgauti transporto priemones, tačiau „Lamborghini“ likimas ilgą laiką buvo nežinomas.
Viskas pasikeitė praėjusį mėnesį, kai jis gavo netikėtą žinutę į „Instagram“ su savo automobilio nuotrauka. Žinutę atsiuntęs žmogus, matyt, rado Endriu vizitinę kortelę ir nusprendė, kad jis gali padėti įsigyti kitų superautomobilių.
„Ten buvo parašyta: „Ar jūs pardavėte šį automobilį?“ Pagalvojau, kad tai tiesiog atsitiktinumas!“ – pasakojo vyras.
Kaip padėjo dirbtinis intelektas
Vyras gautą nuotrauką įdėjo į ChatGPT, paprašęs išanalizuoti aplinką ir nustatyti tikslią automobilio buvimo vietą.
Jis taip pat pasinaudojo Google geolokacijos įrankiais.
Tyrimas galiausiai atvedė jį į Denverį.
Čia jis kreipėsi į vietos policiją, kuri surado automobilį ir patvirtino, kad tai tikrai seniai dingęs „Lamborghini Huracan“.
„Toks aktyvus žvalgybinės informacijos rinkimas yra labai didelis privalumas padedant susigrąžinti pavogtus automobilius“, – pabrėžė Keilas Guldas, Kolorado Automobilių vagysčių prevencijos biuro atstovas.
