ChatGPT padėjo vyrui surasti prieš 2 metus pavogtą įspūdingą „Lamborghini“: „Aš verkiau“

2025 m. rugsėjo 2 d. 18:30
Video
Pasak CBS8, vyras iš Pietų Kalifornijos su ChatGPT pagalba sėkmingai atsekė pavogtą automobilį už daugiau nei 1600 km, Denverio mieste, Kolorado valstijoje.
Kas nutiko
Pranešama, kad „Lamborghini“ dingo kartu su dešimtimis kitų superautomobilių per didelio masto prabangių automobilių vagystes Riversaido apskrityje. Nusikaltėliai dokumentus klastodavo taip, kad tikrieji savininkai netekdavo nuosavybės teisių, o mašinos būdavo perparduodamos.
„Aš verkiau“, – prisipažino Endriu, prisimindamas savo automobilio vagystę.
Daugeliui aukų galiausiai pavyko atgauti transporto priemones, tačiau „Lamborghini“ likimas ilgą laiką buvo nežinomas. 
Viskas pasikeitė praėjusį mėnesį, kai jis gavo netikėtą žinutę į „Instagram“ su savo automobilio nuotrauka. Žinutę atsiuntęs žmogus, matyt, rado Endriu vizitinę kortelę ir nusprendė, kad jis gali padėti įsigyti kitų superautomobilių. 
„Ten buvo parašyta: „Ar jūs pardavėte šį automobilį?“ Pagalvojau, kad tai tiesiog atsitiktinumas!“ – pasakojo vyras.
Kaip padėjo dirbtinis intelektas
Vyras gautą nuotrauką įdėjo į ChatGPT, paprašęs išanalizuoti aplinką ir nustatyti tikslią automobilio buvimo vietą. 
Jis taip pat pasinaudojo Google geolokacijos įrankiais.
Tyrimas galiausiai atvedė jį į Denverį. 
Čia jis kreipėsi į vietos policiją, kuri surado automobilį ir patvirtino, kad tai tikrai seniai dingęs „Lamborghini Huracan“.
„Toks aktyvus žvalgybinės informacijos rinkimas yra labai didelis privalumas padedant susigrąžinti pavogtus automobilius“, – pabrėžė Keilas Guldas, Kolorado Automobilių vagysčių prevencijos biuro atstovas.
Šaltinis: focus.ua
