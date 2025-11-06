Taršūs automobiliai: tikrina ir ruošia naują planą vairuotojams

Prieš įsigaliojant naujai tvarkai, Aplinkos apsaugos departamentas skelbė, kad per metus planuojama patikrinti iki 15 tūkst. automobilių. Tačiau kasmetinių patikrinimų statistika rodo, kad patikrinama kelis kartus mažiau.
Nors aplinkosaugininkai periodiškai atlieka transporto priemonių patikrinimus, šių patikrinimų rezultatai stebina. Jų metu nustatoma rekordiškai mažai taršių automobilių.
Ne išimtis ir Klaipėda. Šiemet iki rugsėjo 18 d. Klaipėdoje, Gargžduose ir Šilutėje aplinkosaugininkai patikrino 117 transporto priemonių. Patikrinimų metu, rugpjūčio 13 d. nustatytas tik vienas atvejis, kai automobilis neatitiko nustatytų numatytų taršos ribinių verčių. Šis atvejis užfiksuotas Klaipėdos mieste.
„Transporto priemonių, kurių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis viršija nustatytus ribinius dydžius, eksploatavimas pagal galiojančius šalies įstatymus užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo 100 iki 300 eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 300 iki 500 eurų. Pažymėtina, kad šios transporto priemonės techninė apžiūra baigė galioti 2025-08-14“, – „Vakarų ekspresą“ informavo Aplinkos apsaugos departamentas.
Aplinkosaugininkai šiuos patikrinimus tęs ir toliau bei planuoja ieškoti efektyvesnių būdų, kaip nustatyti pačias taršiausias transporto priemones.
Viena iš tokių priemonių – galimybė pereiti prie nuotolinės taršos stebėsenos, kuri leistų realiu laiku matuoti pravažiuojančių automobilių išmetamų teršalų kiekius ir tikslingai nustatyti taršiausius automobilius.
„Tokia stebėsena užtikrintų didesnį kontrolės veiksmingumą – leistų patikrinti didesnį skaičių automobilių, o patys taršiausi automobiliai turėtų susitvarkyti ir tik tada galėtų dalyvauti eisme“, – komentuoja departamentas.