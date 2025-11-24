Mechanikas įvardijo 9 automobilius, kurių niekada nepirktų: kas su jais negerai

Todėl automobilių pirkėjai turėtų atsižvelgti į paslėptas problemas, pavyzdžiui, transmisiją, nusidėvėjimo lygį ir remonto išlaidas, kad po metų neatsidurtų su tuščia pinigine.
Automobilių mechanikas ir „JustAnswer“ ekspertas Chrisas Pyle'as papasakojo „GOBankingRates“ apie devynis automobilius, kurių jis niekada nepirktų, ir paaiškino, kodėl jų neverta pirkti.
„Tesla“
Turėti „Tesla“ automobilį gali atrodyti puiku tol, kol automobilio neprireikia remontuoti.
Pasak Pyle'o, šio automobilio turėjimo išlaidos viršija jo kainą.
2024 m. „Tesla Model 3“ kaina JAV rinkoje prasidėjo nuo 41 000 JAV dolerių.
Sugedus varikliui ar akumuliatoriui, teks pakloti nemažą sumą pinigų.
Dešas Liuisas (Desh Lewis), rašantis naujienų ir nuomonių apie „automobilių kultūrą“ svetainei „Jalopnik“, teigia, kad „Tesla“ yra vienas brangiausių automobilių, kuriuos reikia remontuoti ir prižiūrėti.
„Tesla“ dalys yra unikalios ir sunkiai randamos.
„Rivian“
„Rivian“ prilyginamas „Teslai“ kaip aukščiausios klasės automobilis, kurio nepirktų Chrisas Pyle'as.
Tai yra Kalifornijos startuolis, savo gamykloje Ilinojaus valstijoje gaminantis aukščiausios klasės elektrinius visureigius ir pikapus.
2025 m. „Rivian RIT“ pikapo kainos JAV prasideda nuo 71 000 JAV dolerių.
Kaip ir „Tesla“, „Rivian“ yra brangiai kainuojantis automobilis, kurį reikia remontuoti.
Vienas „Rivian“ savininkas interneto forume pasakojo, kad nedidelė avarija jam kainavo daug daugiau, nei tikėjosi.
Dėl sulenkto bamperio dangčio ir įlenkimo ant galinių durelių mechanikams teko išardyti sunkvežimio galą, o remontas užtruko du su puse mėnesio.
„Maniau, kad remontas kainuos brangiai, bet neįsivaizdavau!
Iš pradžių draudimo bendrovė žalą įvertino maždaug 1 600 dolerių ir atsiuntė man čekį .... Galutinė sąskaita buvo daugiau nei 42 000 dolerių!“ – pasakojo vyras.
Bet koks naujas pikapas
Pasak mechaniko, jis nepirktų jokio naujo pikapo, įskaitant „Ford“, „Dodge“, „Chevy“, „Nissan“ ar „Toyota“.
Jis pažymėjo, kad šie modeliai yra per brangūs.
„Per pirmuosius penkerius nuosavybės metus prarandate 35-55 % 30-50 000-50 000 JAV dolerių kainuojančios transporto priemonės vertės.
Geriau pirkti naudotą automobilį, kad pirmasis savininkas padengtų šiuos nuostolius“, – patarė Pyle'as.
Žurnalo „Car and Driver“ teigimu, šiandieniniai sunkieji sunkvežimiai yra „darbiniai arkliai, prabangūs automobiliai, didelio našumo mašinos“.
Tačiau internetinė transporto priemonių tarpininkavimo įmonė „CarEdge“ apskaičiavo, kad, pavyzdžiui, „Ford F-350 Super Duty“ po penkerių metų nuvertės 36 proc., o jo perpardavimo vertė per penkerius metus sieks beveik 49 000 JAV dolerių. Įvertinimas pagrįstas 76 350 JAV dolerių pradine pardavimo kaina.
„Jeep Renegade“ ir „Fiat 500“
Pasak automobilių mechaniko Chriso Pyle'o, „Jeep Renegade“ ir „Fiat 500“ turi tą pačią važiuoklę ir reikalauja tokio paties remonto.
„Skirtumas yra ne tiek remonto kaina, kiek jo dažnumas.
Daugelio žmonių šios transporto priemonės daugiau laiko praleidžia stovėdamos automobilių stovėjimo aikštelėje ir laukdamos remonto, nei be problemų eksploatuojamos“, – aiškino jis.
Edmunds Car Review 2023 m. „Jeep Renegade“ vertę įvertino 6 balais iš 10. Tai viena brangiausių transporto priemonių savo klasėje.
„Galbūt būtų gerai, jei už jo kainą gautumėte daug funkcijų ir vertę, tačiau taip nėra.
Interjero surinkimo kokybė yra puiki, tačiau viduje nėra nieko išskirtinio ir atrodo, kad mokate daug už primityvų visureigio stilių“, – teigė ekspertai.
2023 m. „Fiat 500x“ pasirodė šiek tiek geriau nei „Jeep Renegade“ – iš „Edmunds“ apžvalgininkų jis gavo 7 balus iš 10 galimų.
„Ford Fiesta“, „Nissan“ automobiliai ir maži visureigiai
Kita grupė automobilių, kurių Pyle'as nepirktų, buvo „Ford Fiesta“, „Nissan“ automobiliai ir maži visureigiai.
„Dvigubos sankabos transmisijos ir CVT (bepakopės transmisijos) neatlaiko išbandymų.
Joms sugedus gresia labai brangios remonto išlaidos, kurių dauguma nepriklausomų servisų nesiima.
Taigi, automobiliai turi keliauti į dilerį“, – pabrėžė mechanikas.
Nuo 2012 m. dėl „Ford Fiesta“ buvo iškelta daugybė bylų, nes automobilių bendrovė žinojo apie probleminę „PowerShift“ transmisiją (dvigubos sankabos pavarų dėžę) ir vis tiek ją pardavinėjo.
Be to, įvairių 2013-2018 m. „Nissan“ modelių savininkai pateikė skundus JAV Nacionalinei kelių eismo saugumo administracijai, teigdami, kad sugedusios CVT transmisijos sukėlė „trūkčiojantį ir vėluojantį pagreitėjimą, dėl kurio galėjo įvykti avarija“.
„Jeep Grand Cherokee“
Carparts.com apžvalgininkai „Jeep Grand Cherokee“ patikimumo požiūriu neįvertino pernelyg gerai.
Iš „RepairPal“ jis gavo 3,5 balo iš 5 patikimumo įvertinimą ir užėmė 15 vietą iš 26 apžvelgtų vidutinio dydžio visureigių, parengtų remiantis skirtingų metų modelių duomenimis.
Chrisas Pyle'as išvardijo keletą priežasčių, kodėl jis nepirktų „Jeep Grand Cherokee“. Pavyzdžiui, juos reikia brangiai remontuoti, be to, dėl prastos gamybos jie gali anksčiau laiko sugesti.
Amerikietiški automobiliai, kurių neturėtumėte pirkti
Tarp automobilių iš JAV, kurių ekspertai nepataria pirkti, buvo ir „Chrysler 300“.
Šis automobilis technologiškai „atsilieka“ nuo konkurentų, yra prastesnis už kitus savo klasės automobilius, o jo dizainas, palyginti su kitais naujais modeliais, gali atrodyti pasenęs.
Be to, jis yra brangesnis už savo konkurentus.
Taip pat ekspertai pataria nešvaistyti pinigų „Dodge Caravan“.
Teigiama, kad jis pasižymi prastomis eksploatacinėmis savybėmis, be to, „suvalgo“ daug degalų.