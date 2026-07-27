Kainų pasiutpolkė tęsiasi: štai, kiek pirmadienį brango degalai

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse pirmadienį svyravo nuo 1,82 euro iki 2,127 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,98 euro ir buvo 0,15 proc. didesnė nei penktadienį (1,97 euro).
Mažiausia dyzelino kaina buvo Raimondo Balsio individualios įmonės valdomoje degalinėje Kelmės rajone – 1,82 euro, o brangiausias dyzelinas fiksuotas bendrovės „GM Manufacturing Lithuania“ valdomose dviejose degalinėse. Pastarosiose litras dyzelino atsiėjo 2,12 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,65 euro iki 1,92 euro, o vidutinė jo kaina sudarė 1,77 euro ir buvo 0,34 proc. mažesnė nei penktadienį (1,77 euro).
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Pigiausias benzinas pirmadienio rytą buvo dviejose „Emsi“ tinklo degalinėse – 1,65 euro, o didžiausia jo kaina, siekusi 1,92 euro, fiksuota „Žibalas“ degalinėje Jonavoje.
Tuo metu suskystintos naftos dujų kainos degalinėse svyravo nuo 0,66 euro iki 0,90 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,76 euro ir buvo 0,4 proc. didesnė nei penktadienį (0,75 euro).
Mažiausia SND kaina buvo keturiose „Madalva“ degalinėse, „Jozitos“ degalinėje Pakruojo rajone ir „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – 0,66 euro. Didžiausia SND kaina buvo dviejose „Circle K“ tinklo degalinėse – jose litras dujų kainavo 0,90 euro.
Didmeninė benzino kaina liepos 24 dieną Lietuvoje buvo 1,67 euro, dyzelinas kainavo 1,95 euro.
Brent naftos kaina rinkoje penktadienį siekė 96,78 JAV dolerio už barelį.