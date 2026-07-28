Prieš pasaulinio garso žvaigždės koncertą Kaune – gyventojų nusivylimas: „Ir vėl nebuvo pagalvota“

Savivaldybė skelbia, kad koncerto dieną nuo 17 val. visi bilietus turintys lankytojai viešuoju transportu galės važiuoti nemokamai, o po renginio iki 2 val. nakties keleivius veš specialūs maršrutai ST1, ST2, ST3 ir ST4. Taip pat dažniau kursuos nuolatiniai autobusų bei troleibusų maršrutai.
Vis dėlto su portalu „Kas vyksta Kaune“ susisiekęs Romainių gyventojas sako, kad šio mikrorajono gyventojams tokie sprendimai problemos neišsprendžia.
„Anksčiau Jūsų portalui jau rašė gyventojai, kad po didžiųjų renginių ir koncertų praktiškai neįmanoma viešuoju transportu grįžti į Romainius. Atsiradus naujam ŽA9 maršrutui atrodė, kad ši problema pagaliau pradėta spręsti. Tai buvo labai gera ir ilgai laukta žinia rajono gyventojams“, – rašė kaunietis.
Nemaloni naujiena vilniečiams: autobuso ar troleibuso rudenį gali tekti lauki gerokai ilgiau
Tačiau, peržiūrėjęs Pitbull koncerto viešojo transporto tvarkaraščius, vyras sako nusivylęs.
„Peržiūrėjęs artėjančio koncerto stadione viešojo transporto tvarkaraščius nustebau pamatęs, kad Romainiai ir vėl liko pamiršti. Specialieji ST autobusai kursuos net iki 2 val. nakties, tačiau į Romainius vykstantys gyventojai paskutinį autobusą turės pasiekti dar iki 23 val. Vadinasi, žmonės bus priversti arba išeiti iš renginio jam dar nepasibaigus, arba mokėti nemažą sumą už taksi“, – teigė jis.
Anot kauniečio, Romainių gyventojai neturėtų būti išskiriami iš kitų miesto rajonų.
„Romainiai yra Kauno miesto dalis, todėl šio rajono gyventojams turėtų būti sudarytos tokios pačios galimybės naudotis viešuoju transportu po didžiųjų miesto renginių kaip ir kitų rajonų gyventojams. Šiuo metu susidaro įspūdis, kad planuojant specialiuosius maršrutus apie Romainius ir vėl nebuvo pagalvota“, – rašė skaitytojas.
Susiję straipsniai
Jis tikisi, kad problemos paviešinimas padės sulaukti pokyčių.
„Todėl labai prašau pasidalyti šia problema su savo skaitytojais ir sekėjais. Galbūt viešumas padėtų atkreipti savivaldybės bei „Kauno autobusų“ dėmesį ir pasiekti realių pokyčių, kaip jau pavyko atsiradus ŽA9 maršrutui“, – viliasi kaunietis.
Tą pačią problemą gyventojai kėlė ir pernai
Portalas „Kas vyksta Kaune“ primena, kad dėl susisiekimo su Romainiais po didžiųjų miesto renginių gyventojai skundėsi ir praėjusių metų lapkritį.
Tuomet vienas Romainių gyventojas teigė, kad po koncertų, renginių ar miesto švenčių papildomi autobusai ir troleibusai kursuoja į daugelį Kauno mikrorajonų, tačiau ne į Romainius.
Į šiuos nusiskundimus pernai reagavo Kauno miesto savivaldybės Transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas Martynas Matusevičius.
„Kiekvienu atveju reaguojame į gyventojų pastebėjimus ir vertiname viešojo transporto poreikį. Romainių mikrorajonas – ne išimtis. Čia taip pat įvertinsime situaciją ir priimsime reikalingus sprendimus“, – portalui tuomet teigė M. Matusevičius.