Automobilių pirkėjų logika keičiasi: paaiškino, kas jiems šiuo metu svarbiausia

Naujausia II ketvirčio „Autogidas“ apklausa atskleidžia, jog automobilį šiemet jau įsigijo 10 proc. respondentų, 44 proc. planuoja pirkti artimiausiu metu, o dar 20 proc. tokį sprendimą rimtai svarsto. Iš viso net 74 proc. apklaustųjų šiemet vienaip ar kitaip dalyvauja automobilių rinkoje.
Pasak „Autogidas“ vadovo Tautvydo Stasiulio, šie skaičiai rodo ne trumpalaikį aktyvumo šuolį, o nuoseklų vartotojų grįžimą prie atidėtų sprendimų.
„Metų pradžioje matėme daug žmonių, kurie rinką stebėjo ir rinko informaciją. Šiandien dalis jų jau sėkmingai važinėja naujai įsigytais automobiliais, o kita dalis vis dar aktyviai ieško. Tai rodo, kad žmonės sprendimus priima atsakingai, tačiau jų neatidėlioja neribotam laikui. Kai atsiranda tinkamas pasiūlymas, sprendimas priimamas gana greitai“, – sako T. Stasiulis.
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Pirkėjų nuotaikos išlieka stabilios
Nepaisant ekonominių diskusijų ir nuolat kintančios informacijos viešojoje erdvėje, automobilių pirkėjų nuotaikos išlieka gana stabilios. „Autogidas“ apklausa rodo, kad 39 proc. respondentų mano, jog dabar yra tinkamas metas įsigyti automobilį, dar 28 proc. situaciją vertina neutraliai. Tai reiškia, kad beveik septyni iš dešimties gyventojų šiandien į automobilių įsigijimą žiūri ramiai ir racionaliai.
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Pasak T. Stasiulio, šiandienos pirkėjas gerokai rečiau vadovaujasi emocija nei prieš kelerius metus.
„Matome brandesnį pirkėją. Žmonės nebeieško bet kokio automobilio vien todėl, kad nusprendė jį keisti. Jie lygina, skaičiuoja, laukia tinkamo varianto ir labai aiškiai žino, ko ieško. Dėl to rinka tampa stabilesnė, o sprendimai – geriau apgalvoti“, – teigia „Autogidas“ vadovas.
Didžiausia paklausa išlieka vidutinės kainos segmente
Apklausa rodo ir aiškią kryptį, kokių automobilių šiandien ieško Lietuvos gyventojai. Beveik pusė respondentų – 46,8 proc. – priimtiniausia laiko 7 000–20 000 eurų kainos kategoriją. Dar 31,1 proc. renkasi iki 7 000 eurų kainuojančius automobilius, o daugiau nei 20 000 eurų vertės segmentas domina gerokai mažesnę dalį pirkėjų.
„Vidutinės kainos segmentas šiandien siūlo didžiausią pasirinkimą ir daugeliui leidžia rasti optimalų balansą tarp kainos, automobilio amžiaus, komplektacijos bei eksploatacijos išlaidų. Tai segmentas, kuriame susitinka racionalūs lūkesčiai ir realios galimybės“, – sako jis.
Sprendimą lemia ne markė, o racionalūs argumentai
Nors automobilių pasaulyje vis dar daug kalbama apie prekės ženklus ar dizainą, pirkėjų prioritetai atrodo gerokai praktiškesni. Net 72,3 proc. apklausos dalyvių svarbiausiu kriterijumi įvardijo kainos ir kokybės santykį. Toliau rikiuojasi techninės charakteristikos (44,4 proc.), ekonomiškumas (42,7 proc.) ir patikimas prekės ženklas (42,1 proc.).
„Šie rezultatai puikiai iliustruoja, kaip pasikeitė automobilio pasirinkimo logika. Žmonės šiandien renkasi ne pigiausią ir ne brangiausią variantą. Jie ieško automobilio, kuris geriausiai atitinka jų poreikius ir biudžetą.
Kainos bei kokybės santykis tampa pagrindiniu kriterijumi todėl, kad pirkėjas vertina visą automobilio eksploataciją, o ne vien pirkimo momentą“, – komentuoja T. Stasiulis.
Keičiasi ne tik pasirinkimai, bet ir lūkesčiai
Šiandien keičiasi ne tik tai, kokį automobilį žmonės renkasi, bet ir tai, kokios patirties tikisi viso pirkimo bei pardavimo proceso metu. Daliai vartotojų svarbiausia išlieka galimybė savarankiškai parduoti automobilį per skelbimą, tačiau vis daugiau žmonių ieško sprendimų, leidžiančių sutaupyti laiko, išvengti bereikalingų rūpesčių ir visą procesą patikėti profesionalams.
„Būtent atsižvelgdami į skirtingus vartotojų poreikius šių metų vasaros pradžioje pristatėme „Autogidas“ PRO pardavimo paslaugą. Ji skirta žmonėms, kurie nori parduoti automobilį paprasčiau – per mūsų atrinktus partnerius, galinčius pateikti konkretų pasiūlymą arba pasirūpinti visu pardavimo procesu – nuo pirkėjo paieškos iki derybų ir sandorio koordinavimo.
Matome, kad šiandien žmonėms svarbus pasirinkimas, todėl mūsų tikslas – pasiūlyti sprendimą skirtingiems poreikiams, o ne vieną visiems tinkantį modelį“, – sako T. Stasiulis.
Informacijos daugiau, tačiau pasitikėjimas išlieka svarbiausia valiuta
Didėjantis aktyvumas nereiškia, kad žmonės priima sprendimus lengvabūdiškai. Net 84 proc. respondentų pripažįsta bent šiek tiek nerimaujantys dėl galimų paslėptų defektų ar nesąžiningų pardavėjų. Tuo pat metu 69 proc. pirmiausia pasikliauja savo žiniomis, o 39 proc. prieš priimdami sprendimą papildomai naudojasi automobilio istorijos patikromis.
„Informacijos šiandien žmonės turi gerokai daugiau nei prieš dešimtmetį, tačiau kartu jie tapo reiklesni jos kokybei. Pirkėjai tikisi kuo daugiau skaidrumo dar prieš priimdami sprendimą. Kuo daugiau patikimos informacijos jie gauna paieškos etape, tuo užtikrinčiau jaučiasi priimdami galutinį sprendimą. Tai, galima teigti, rodo naują rinkos brandos etapą“, – sako „Autogidas“ vadovas.
Pirkimo planai virsta realiais sprendimais
„Autogidas“ duomenys rodo, kad pirmasis 2026-ųjų pusmetis automobilių rinkai buvo aktyvus ne tik pagal susidomėjimą, bet ir pagal realiai įvykusius sandorius. Metų pradžioje dominavusios paieškos ir planai palaipsniui virto konkrečiais sprendimais, o tai leidžia tikėtis, kad antroji metų pusė išliks stabili.
„Žmonės automobilio nekeičia impulsyviai. Mūsų apklausa rodo, kad net 58 proc. vairuotojų tai daro bent kas ketverius metus, todėl kiekvienas sprendimas būna gerai apgalvotas. Šiandien matome aktyvią auditoriją, kuri nuosekliai ieško, lygina ir renkasi. Tokia pirkėjų elgsena leidžia tikėtis, kad aktyvumas išliks ir antrąjį metų pusmetį“, – apibendrina T. Stasiulis.
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