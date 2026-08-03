„Regitra“ turi naują vadovę

„Regitros“ valdybos pirmininkė Giedrė Blazgienė teigia, kad naujoji vadovė į organizaciją atsineša reikiamą kompetenciją tinkamu metu.
„Naujoji vadovė yra profesionali registrų valdymo srities specialistė, į organizaciją atsinešanti būtent tą patirtį ir lyderystę, kurios šiandien reikia „Regitrai“ stiprinti bei kurti didesnę vertę tiek klientams, tiek valstybei. Ypač vertiname jos tarptautinę patirtį ir sprendimą ją pritaikyti Lietuvoje, taip pat aiškų dėmesį e.paslaugų plėtrai, visuomenės pasitikėjimui organizacija ir duomenų saugumui“, – pranešime cituojama G. Blazgienė.
Prieš prisijungiant prie „Regitros“, I. Tarailienė dirbo bendrovėje „NRD Companies“ bei valstybės įmonėje Registrų centre, kaip tarptautinė ekspertė bendradarbiavo su UNIDROIT organizacija registrų praktikos srityje.
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Iki šiol „Regitrai“ laikinai vadovavo Rytis Polikauskas.
„Regitra“ įkurta 2000 metų sausį, jos akcijos priklauso Vidaus reikalų ministerijai.