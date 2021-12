Naktį eismo sąlygas sunkins plikledis, pustymas ir gūsingas vėjas

Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, ateinančią naktį daug kur protarpiais numatomi krituliai. Daugelyje rajonų formuosis plikledis, vietomis pustys, kils trumpos pūgos.

Pūs vakarinių krypčių 9–14 metrų per sekundę vėjas, daug kur kils gūsiai iki 20 metrų per sekundę, vietomis – iki 23 metrų per sekundę.

Žemiausia oro temperatūra sieks nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienio 16 val. duomenimis, pagrindiniai keliai pietvakarių, šiaurės ir šiaurės rytų Lietuvoje daug kur provėžoti, vietomis padengti pažliugusiu sniegu bei slidūs. Kitur šalyje pagrindiniai keliai šlapi.

Mažesnio eismo intensyvumo keliai beveik visoje šalyje provėžoti, daug kur padengti pažliugusiu, prispaustu sniegu, slidūs.

Apsnigtus ir slidžius kelių ruožus valo ir barsto „Kelių priežiūra“.

Didžiojoje šalies dalyje šlapdriba, vietomis lietus, tik pietinėje šalies dalyje be kritulių.

Oro temperatūra siekia nuo 0 iki 4 laipsnių šilumos.