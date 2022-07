Sostinės gatvėje – duobė ant duobės, tačiau savivaldybė galvos nesuka: ramina, kad prieš metus čia pravažiavo greideris

Vilnietis Jonas pasakojo, kad Karoliniškėse esanti Mėnulio gatvė, už Kelių policijos pastato, visiškai netvarkoma – gyventojus čia pasitinka žvyrkelis.

„Manau, kad tai vienintelė gatvė Vilniuje, kurios savivaldybė visiškai neprižiūri – žiemą neįmanoma pravažiuoti, nes gatvė užsnigta, o dabar ji duobėta. Kelias dulka visą laiką. Vilniaus meras Remigijus Šimašius kažkodėl supyko, nes, kai buvo statomas Kelių policijos pastatas, jau ruošėsi išasfaltuoti visą gatvę, tačiau viską sutvarkė tik iki Kelių policijos pastato“, – naujienų portalui lrytas.lt pabrėžė vyras.

Be to, Jonas akcentavo, kad Mėnulio g. duobių – be galo daug: „Tokiomis gatvėmis ir keliais nevaikščiojo nei Simonas Daukantas, nei kiti mūsų literatūros klasikai“.

Vilniaus savivaldybės infrastruktūros skyriaus vedėjas Arūnas Visockas teigė, kad Mėnulio g. yra D kategorijos (pagalbinė) gatvė, kurioje transporto srautas esą nėra intensyvus, nes gatvė aklina ir skirta privažiuoti prie pastatų. Vilniaus mieste D kategorijos gatvės įrengiamos daugiausia pasinaudojant 50 ir 50 programa – su daliniu Savivaldybės prisidėjimu.

„Prieš maždaug metus, gatvė buvo lyginama greideriu, tai planuojama daryti dažniau, tačiau dėl gatvės važiuojamojoje dalyje sustatytų automobilių greideriui itin sudėtinga įvažiuoti į gatvę ir išlyginti jos dangą“, – naujienų portalui lrytas.lt pabrėžė A.Visockas.

Anot pašnekovo, neasfaltuota dalis yra prie privačių sklypų, todėl gyventojai gali pasinaudoti daliniu Savivaldybės prisidėjimu ir atlikti asfaltavimo darbus.

Vilniaus miesto savivaldybė šiais metais planuoja skirti dėmesį dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimui ir plėtrai, taip pat kiemų tvarkymui, gatvių kapitaliniam remontui ir rekonstrukcijai. Infrastruktūros plėtros darbams iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto bus skirta kiek daugiau nei 50 mln. eurų.

Daugiau nei pusė lėšų bus skirta kompleksinei infrastruktūrai, kurią sudaro infrastruktūros pritaikymas darniam judumui, gatvių ir kiemų tvarkymui, želdinių sodinimui gatvėse bei eismo saugumo gerinančių elementų įrengimui.

Taip pat planuojama sutvarkyti daugiau nei 30 km gatvių, bus įrengta 12 km naujų ir sutvarkyta dar 19 km pėsčiųjų takų. Įskaitant Europos Sąjungos finansuojamus projektus, Vilniuje šiemet bus įrengti mažiausiai 5 km dviračių takų.

Tačiau apie Mėnulio g. remontą nėra kalbama.