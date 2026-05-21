Vairuotojų laukia vargai: šiame mieste eismas ir vėl bus paralyžiuotas

Laikino pontoninio tilto šalia nebus, tad kėdainiečių vėl laukia apylankos. Eismas bus stabdomas visiškai „Via Lietuva“ patvirtina, kad dėl darbų sudėtingumo eismo ribojimai ant tilto per Smilgą bus neišvengiami ir griežti. Tiesa, kol kas nėra aišku, kokiomis apylankomis bus nukreipiami automobilių srautai.
„Atsižvelgiant į darbų apimtį, mat bus ardomos pagrindinės laikančios konstrukcijos ir įrengiamos naujos, statybos metu tilto eksploatavimas nėra galimas, todėl eismas juo bus laikinai uždaromas, o transporto srautai bus nukreipiami apylankomis.
Konkretūs eismo organizavimo sprendiniai ir apylankų maršrutai bus pateikti vėliau, kai bus pasiruošta tilto remontui“, – informavo Vytenis Radžiūnas, „Via Lietuva“ Komunikacijos skyriaus projektų vadovas.
Tačiau gyvenantiems Kėdainiuose ir be instrukcijų aišku, kad iš vieno miesto galo į kitą bus galima patekti važiuojant tik pro suremontuotą Tilto gatvės tiltą ir sukant nemenką ratą pro Vilainius arba renkantis dar ilgesnį maršrutą – pro kelią Jonava-Kėdainia-Šeduva.
Iš senojo tilto liks tik prisiminimai
Nors žodis „remontas“ dažnai asocijuojasi su kosmetiniu atnaujinimu, šiuo atveju per Smilgą nutiestas tiltas bus perstatytas iš esmės. Specialistų teigimu, dabartinė konstrukcijų būklė reikalauja radikalių sprendimų.
„Didžioji dalis esamo tilto bus išardoma ir įrengiamos naujos konstrukcijos: paklotas, perdangos sijos bei atramos; bus įrengta hidroizoliacija ir deformaciniai pjūviai, užtikrinantys konstrukcijos ilgaamžiškumą, įrengti turėklai, atitvarai, sutvarkytas vandens nuvedimas, privažiavimas ir kelio danga prie tilto.
Po remonto tai bus iš esmės naujas tiltas su visais šiuolaikinius reikalavimus atitinkančiais konstrukciniais ir saugumo sprendiniais“, – apie būsimus pokyčius pasakoja V. Radžiūnas.
Darbai prasidės jau netrukus
Projektavimo darbus atliko UAB „Plentprojektas“. Tai – kiti projektuotojai, nei tie, kurie projektavo Tilto g. tilto rekonstrukciją.
Šiuo metu pasirengimas darbams pasiekė finišo tiesiąją – baigiamos rangos darbų pirkimo procedūros, tad iki šiol nėra aišku, kas konkrečiai atliks tilto statybos ir remonto darbus.
Nors ne tik rangovas, bet ir tiksli sutarties vertė paaiškės artimiausiu metu, jau dabar aiškus preliminarus darbų kalendorius.
Planuojama, kad technika ant tilto pasirodys jau birželio mėnesį. Visgi greitų rezultatų tikėtis neverta – numatoma, kad tilto atgimimas truks pusantrų metų, o darbai turėtų būti baigti iki 2027 m. pabaigos.
Kėdainiečiams belieka tikėtis, kad šį kartą procesas vyks sklandžiau nei Tiltų gatvėje.