AutoSaugus eismas

Vairuotojų laukia vargai: šiame mieste eismas ir vėl bus paralyžiuotas

2026 m. gegužės 21 d. 15:14
Eglė Kuktienė
Kėdainiečiai vos spėjo lengviau atsikvėpti po pusketvirtų metų trukusios Tilto gatvės tilto remonto epopėjos, kai vėl stoja prieš naują eismo išbandymą. Jau netrukus pagrindinėje J. Basanavičiaus gatvėje mažiausiai pusantrų metų bus paralyžiuotas eismas – kapitaliniam remontui bus uždarytas tiltas per Smilgos upelį.
Daugiau nuotraukų (2)
Laikino pontoninio tilto šalia nebus, tad kėdainiečių vėl laukia apylankos. Eismas bus stabdomas visiškai „Via Lietuva“ patvirtina, kad dėl darbų sudėtingumo eismo ribojimai ant tilto per Smilgą bus neišvengiami ir griežti. Tiesa, kol kas nėra aišku, kokiomis apylankomis bus nukreipiami automobilių srautai.
„Atsižvelgiant į darbų apimtį, mat bus ardomos pagrindinės laikančios konstrukcijos ir įrengiamos naujos, statybos metu tilto eksploatavimas nėra galimas, todėl eismas juo bus laikinai uždaromas, o transporto srautai bus nukreipiami apylankomis.
Konkretūs eismo organizavimo sprendiniai ir apylankų maršrutai bus pateikti vėliau, kai bus pasiruošta tilto remontui“, – informavo Vytenis Radžiūnas, „Via Lietuva“ Komunikacijos skyriaus projektų vadovas.

Ypač svarbi sraigtasparnių nusileidimo aikštelė: pritaikyta ir medicinai, ir gynybai

Tačiau gyvenantiems Kėdainiuose ir be instrukcijų aišku, kad iš vieno miesto galo į kitą bus galima patekti važiuojant tik pro suremontuotą Tilto gatvės tiltą ir sukant nemenką ratą pro Vilainius arba renkantis dar ilgesnį maršrutą – pro kelią Jonava-Kėdainia-Šeduva.
Iš senojo tilto liks tik prisiminimai
Susiję straipsniai
Nuo šių metų – dar viena priežastis, leidžianti konfiskuoti automobilį

Nuo šių metų – dar viena priežastis, leidžianti konfiskuoti automobilį

Po ilgų rekonstrukcijos darbų atidarė vieną svarbiausių tiltų per Nevėžį: kas pasikeitė

Po ilgų rekonstrukcijos darbų atidarė vieną svarbiausių tiltų per Nevėžį: kas pasikeitė

Vilniečiams – kantrybės išbandymas: nuo šeštadienio vienoje judriausių gatvių – eismo ribojimai

Vilniečiams – kantrybės išbandymas: nuo šeštadienio vienoje judriausių gatvių – eismo ribojimai

Nors žodis „remontas“ dažnai asocijuojasi su kosmetiniu atnaujinimu, šiuo atveju per Smilgą nutiestas tiltas bus perstatytas iš esmės. Specialistų teigimu, dabartinė konstrukcijų būklė reikalauja radikalių sprendimų.
„Didžioji dalis esamo tilto bus išardoma ir įrengiamos naujos konstrukcijos: paklotas, perdangos sijos bei atramos; bus įrengta hidroizoliacija ir deformaciniai pjūviai, užtikrinantys konstrukcijos ilgaamžiškumą, įrengti turėklai, atitvarai, sutvarkytas vandens nuvedimas, privažiavimas ir kelio danga prie tilto.
Po remonto tai bus iš esmės naujas tiltas su visais šiuolaikinius reikalavimus atitinkančiais konstrukciniais ir saugumo sprendiniais“, – apie būsimus pokyčius pasakoja V. Radžiūnas.
Darbai prasidės jau netrukus
Projektavimo darbus atliko UAB „Plentprojektas“. Tai – kiti projektuotojai, nei tie, kurie projektavo Tilto g. tilto rekonstrukciją.
Šiuo metu pasirengimas darbams pasiekė finišo tiesiąją – baigiamos rangos darbų pirkimo procedūros, tad iki šiol nėra aišku, kas konkrečiai atliks tilto statybos ir remonto darbus.
Nors ne tik rangovas, bet ir tiksli sutarties vertė paaiškės artimiausiu metu, jau dabar aiškus preliminarus darbų kalendorius.
Planuojama, kad technika ant tilto pasirodys jau birželio mėnesį. Visgi greitų rezultatų tikėtis neverta – numatoma, kad tilto atgimimas truks pusantrų metų, o darbai turėtų būti baigti iki 2027 m. pabaigos.
Kėdainiečiams belieka tikėtis, kad šį kartą procesas vyks sklandžiau nei Tiltų gatvėje.
tiltasKėdainiairemontas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.