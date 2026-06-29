Šiose vietose vandens motociklams rodytis draudžiama – daro didelę žalą

Griežtesnės taisyklės galioja saugomose teritorijose – nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, draustiniuose ar „Natura 2000“ zonose. Šios vietos nėra skirtos triukšmingam laisvalaikiui, jų pagrindinis tikslas – išsaugoti gamtą, todėl tokia veikla kaip plaukiojimas vandens motociklais čia dažnai yra draudžiama arba labai smarkiai ribojama.
Pagrindinė tokių ribojimų priežastis – didelis vandens motociklų poveikis aplinkai. Nors iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tai tik greitas pasiplaukiojimas vandens telkiniu, iš tikrųjų ši veikla daro ilgalaikę žalą gamtai.
Vienas didžiausių problemų – triukšmas. Vandens motociklų varikliai yra galingi, o garsas sklinda tiek virš vandens, tiek po juo. Dėl to trikdomi paukščiai, žvėrys ir net žuvys. Ypač jautrūs vandens paukščiai perėjimo metu – nuolat trikdomi jie gali palikti lizdus.
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Dideliu greičiu judantys vandens motociklai kelia bangas, kurios ardo pakrantes, skatina dirvožemio eroziją ir naikina pakrančių augalus. Be to, bangos drumsčia vandenį, o tai blogina sąlygas žuvims, ypač neršto metu.
Dauguma vandens motociklų naudoja vidaus degimo variklius, todėl į vandenį patenka degalų likučiai, tepalai ir kitos kenksmingos medžiagos. Ilgainiui tai kenkia vandens kokybei, augalijai ir smulkiausiems organizmams, nuo kurių priklauso visa ekosistema.
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Draustiniuose (botaniniuose, zoologiniuose, ornitologiniuose, telmologiniuose) ir rezervatuose plaukioti vandens motociklais apskritai draudžiama. Nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose tam tikrais atvejais plaukiojimas gali būti leidžiamas, tačiau tik su griežtomis sąlygomis – dažnai ribojamas variklio galingumas, nustatomos konkrečios zonos ir maršrutai.
Atsakingas elgesys gamtoje yra labai svarbus. Prieš leidžiantis su vandens motociklu į vandens telkinį, būtina pasidomėti, ar tai leidžiama konkrečioje vietoje, ar nėra saugomos teritorijos, kokie galioja apribojimai. Net jei plaukioti leidžiama, reikėtų rinktis mažesnį greitį, vengti jautrių vietų, laikytis atstumo nuo kranto ir gyvūnų buveinių.
Plaukiojimo vandens motociklais vietas, laikotarpius ir sąlygas rasite čia
Kiekvieno mūsų atsakomybė – gerbti taisykles saugomose teritorijose ir rinktis tokį poilsį, kuris nežaloja gamtos.