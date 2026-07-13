AutoSaugus eismas

Vilniuje laikinai sustojęs troleibusų eismas – jau atnaujintas

2026 m. liepos 13 d. 15:14
Lrytas.lt
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Pirmadienį popiet Vilniuje fiksuoti eismo sutrikimai, dėl kurių nevyko troleibusų eismas.
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„Dėl laikinų eismo sutrikimų troleibusų eismas nevyksta Antakalnio g. nuo Tverečiaus st. iki Antakalnio žiedo bei Nemenčinės pl. iki Saulėtekio st.“ – skelbia „JUDU“.
Kaip nurodoma, paveikti 2, 4, 10, 19 ir 21 maršrutų troleibusai.
„Atsiprašome už laikinus nepatogumus. Informuosime, kai eismas bus atnaujintas“, – informuoti viešojo transporto keleiviai.
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„Waze“ programėlė šioje atkarpoje eismo spūsties nerodo, tačiau prieš valandą pranešta apie Nemenčinės pl. įvykusią avariją.
13 val. 15 min. policijai pranešta, kad Antakalnio transporto žiede autobusas atsitrenkė į elektros stulpą. Vairuotoja medikų pagalbos atsisakė, keleivių autobuse nebuvo. Per incidentą buvo nutraukti elektros ir troleibuso laidai, niekas nenukentėjo.
Po kurio laiko „JUDU“ paskelbė, kad troleibusų eismas jau atnaujintas.
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