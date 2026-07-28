Pasiruoškite ilgesnei kelionei – automagistralėje pradedami nauji remonto darbai

Kiek ilgesniame nei 2,2 km ilgio kelio atkarpoje darbus vykdys rangovas UAB „Fegda“. Sutarties vertė siekia beveik 1,9 mln. eurų su PVM. Pagal patvirtintą darbų grafiką, projektą numatoma užbaigti iki šių metų lapkričio pabaigos.
„Džiaugiuosi, kad tiltų ir viadukų atstatymo darbai vyksta visoje šalyje. Kelias Vilnius–Panevėžys yra vienas intensyviausių šalyje, todėl blogos būklės viadukų rekonstrukcijos darbai – būtini. Mums svarbiausia, kad kiekviena kelionė būtų ne tik patogi, bet ir saugi visiems eismo dalyviams“, – sako laikinai einantis susisiekimo ministro pareigas Juras Taminskas.
Intensyvūs darbai šiuo metu vyksta ir kituose šios automagistralės Vilnius–Panevėžys ruožuose. Pavyzdžiui, atkarpoje nuo 45,20 iki 49,17 km (dešinėje pusėje) remonto darbų pabaiga planuojama lapkričio mėnesį.
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„Nuosekliai investuojame į svarbiausias šalies transporto arterijas. Kiekvienas atnaujintas magistralės kilometras reiškia ne tik geresnę kelio dangą, bet ir didesnį eismo saugumą, patikimesnį susisiekimą bei mažesnes kelių priežiūros sąnaudas ateityje“, – teigia „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Siekiant užtikrinti kuo didesnį eismo pralaidumą ir saugumą, darbų metu eismas bus organizuojamas pagal „3+1“ schemą – kiekviena kryptimi bus išlaikytos po dvi eismo juostas. Vairuotojams rekomenduojama iš anksto pasirinkti tinkamą eismo juostą, ypač planuojant išvažiavimus į gretimas teritorijas.
„Via Lietuva“ primena, kad šiais metais visoje šalyje vykdomi plataus masto automagistralių ir magistralinių kelių atnaujinimo darbai. 2026 m. planuojama suremontuoti apie 170 km prasčiausios būklės kelių ruožų: apie 100 km jų bus sutvarkyta dar šiemet, o likusi dalis – 2027 m. Darbai apima ne tik kelio dangos atnaujinimą, bet ir tiltų bei viadukų remontą.
Didžiausias dėmesys skiriamas pagrindinėms transporto arterijoms – magistralėms Vilnius–Kaunas–Klaipėda (A1) ir Vilnius–Panevėžys (A2), kur planuojama sutvarkyti daugiau nei 120 km kelių ir 24 inžinerinius statinius.
Paprastasis remontas leis pašalinti paviršiaus pažeidimus ir prailginti kelių tarnavimo laiką, iš esmės nekeičiant visos kelio konstrukcijos.
Vairuotojai raginami iš anksto planuoti keliones, įvertinti galimus eismo ribojimus ir numatyti ilgesnę kelionės trukmę. Taip pat rekomenduojama apsvarstyti alternatyvius maršrutus, nes darbai gali sukelti papildomų nepatogumų.
Šie infrastruktūros projektai yra būtini siekiant užtikrinti kokybiškus, ilgaamžius ir saugius pagrindinius šalies kelius bei patogesnes keliones ateityje.
Apie AB „Via Lietuva“
„Via Lietuva“ – valstybės valdoma įmonė, atsakinga už Lietuvos kelių modernizavimą, priežiūrą ir eksploatavimą. Bendrovė rūpinasi daugiau nei 21 tūkst. km valstybinės reikšmės kelių, daugiau nei 1500 tiltų, viadukų, tunelių ir daugiau nei 2000 km pėsčiųjų ir dviračių takų.
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