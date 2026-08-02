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Ant Kleboniškio tilto – masinė avarija: susidūrė šeši automobiliai

2026 m. rugpjūčio 2 d. 18:33
Sekmadienio pavakarę ant Kleboniškio tilto Vilniaus link įvyko masinė avarija – susidūrė šeši automobiliai.
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Apie eismo įvykį „Kas vyksta Kaune“ grupėje pranešta 17.12 val.
„Avarija link Vilniaus ant Kleboniškio tilto“, – rašė vaizdo medžiaga iš įvykio vietos pasidalijęs skaitytojas.
Vaizdo įraše matyti šeši susidūrę automobiliai, taip pat į įvykio vietą atvykusios ugniagesių gelbėtojų ir greitosios medicinos pagalbos pajėgos.

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Kaip naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ 17.19 val. nurodė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budintis ugniagesys, per eismo įvykį žmonės nenukentėjo.
„Paprasčiausias techninis eismo įvykis“, – teigė jis.
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Jo teigimu, ugniagesių pajėgos netrukus baigė darbą ir grįžo iš įvykio vietos.
Navigacijos programos „Waze“ duomenimis, dėl eismo įvykio formuojasi spūstys.
18.00 val. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas portalą informavo, kad pranešimas apie įvykį gautas 16.57 val.
Pareigūno teigimu, policija darbuojasi įvykio vietoje.
„Kas vyksta Kaune“ primena, kad dar vienas eismo įvykis ties Kleboniškio tiltu fiksuotas ir šeštadienį ryte. Tądien vairuotojas nesuvaldė sunkiasvorės transporto priemonės, dėl to priekaba virto ant šono, o šalikelėje išsibarstė konteineryje buvusios šiukšlės.
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