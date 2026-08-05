Šią klaidą vasarą daro daugelis vairuotojų: ji didina ne tiktai degalų sąnaudas

Pasak „Circle K“ degalų kategorijos vadovo Baltijos šalims Roko Laurinavičiaus, vasarą vairuotojai dažniau leidžiasi į ilgesnes keliones, vežasi daugiau daiktų, dviračius, valtis ar kitą laisvalaikio įrangą, todėl automobilio apkrova padidėja.
„Vasarą kelionės dažnai būna ilgesnės, automobiliai labiau apkrauti, o kelio danga karštomis dienomis įkaista gerokai labiau nei oro temperatūra. Visa tai reiškia, kad padangoms tenka didesnis krūvis. Todėl vairuotojams rekomenduojame būti pastabesniems ir prieš ilgesnę kelionę užsukti į degalinę pasitikrinti bei prireikus prisipūsti padangas. Tai paprastas veiksmas, kuris gali prisidėti prie saugesnės kelionės“, – sako R. Laurinavičius.
Jo teigimu, tinkamas padangų slėgis svarbus ne tik saugumui, bet ir kelionės ekonomiškumui.
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„Per mažai pripūstos padangos didina riedėjimo pasipriešinimą, todėl automobilis gali sunaudoti daugiau degalų, o pačios padangos – greičiau dėvėtis. Be to, tokia padanga labiau kaista, o tai didina jos pažeidimo ar net sprogimo riziką važiuojant didesniu greičiu. Tinkamas padangų slėgis prisideda prie saugesnės kelionės ir optimalesnio degalų suvartojimo, todėl padeda važiuoti ne tik saugiau, bet ir ekonomiškiau“, – sako R. Laurinavičius.
Padangų slėgis turi būti tikrinamas ne tik prieš ilgas keliones, bet ir pasikeitus automobilio apkrovai. Jei prie automobilio tvirtinami dviračių laikikliai, tempiama priekaba, vežama valtis, motociklai ar daugiau bagažo, padangoms tenka didesnis svoris. Tokiu atveju reikėtų vadovautis automobilio gamintojo rekomendacijomis, kurios dažniausiai nurodomos ant degalų bako dangtelio, vairuotojo durelių statramsčio arba automobilio naudojimo instrukcijoje.
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Vairavimo mokyklos vadovas ir saugaus eismo ekspertas Artūras Pakėnas atkreipia dėmesį, kad vasarą riziką dažniausiai sukuria ne vienas veiksnys, o jų kombinacija.
„Karštas asfaltas, ilgesnė kelionė, didesnis greitis, daugiau keleivių ar bagažo, papildomi laikikliai, priekaba – visa tai reiškia didesnį krūvį padangoms. Jei prie to dar prisideda per mažas padangų slėgis, padanga labiau kaista ir greičiau dėvisi. Tokiose situacijose vairuotojo pastabumas tampa ypač svarbus“, – sako A. Pakėnas.
Ekspertas taip pat primena, kad padangų slėgį geriausia tikrinti, kai padangos yra šaltos – prieš kelionę arba automobiliui kurį laiką pastovėjus. Po ilgesnio važiavimo, ypač karštą dieną, slėgis gali būti didesnis, nes oras padangose įšyla ir plečiasi. Todėl matuojant slėgį iškart po kelionės rezultatai gali būti ne tokie tikslūs.
Prieš vasaros kelionę verta patikrinti:
padangų slėgį, kai padangos dar šaltos;
ar slėgis atitinka didesnei apkrovai taikomas gamintojo rekomendacijas;
protektoriaus gylį ir netolygų dėvėjimąsi;
ar nėra įtrūkimų, gumbų, įstrigusių vinių ar kitų pažeidimų;
priekabos ar vežamos įrangos padangas;
atsarginį ratą ir padangų remonto rinkinį.
slėgisPadangosArtūras Pakėnas
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